Új munkamegosztás az állami vállalatok irányításában

Az új kormány el fogja választani egymástól az állami vállalatok tulajdonosi joggyakorlását és ezen cégek szolgáltatásainak megrendelői oldalát: az energiapolitikáért az új kabinetben ő felel, kivéve egy fontos részterületet, a Paks II. beruházást, amelynek felelőse továbbra is Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter lesz, Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter pedig az állami vállalatokkal foglalkozik majd – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában, hétfőn este.

Palkovics László jelezte: “a miniszter asszonynak az a feladata, hogy a magyar állami vagyont, beleértve az állami vállalatokat is, optimálisan irányítsa.” Az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak (ITM) pedig az a feladata, hogy a fogyasztók érdekében megrendelőként lépjen fel az állami vállalatokkal szemben, és számon kérje a teljesítményüket – húzta alá Palkovics László. Az innovációs és technológiai miniszter elmondta: ez újfajta munkamegosztást jelent, a szerződéseket újra kell írni, mérhetővé kell tenni a vállalatok teljesítményét. A miniszter példaként a közösségi közlekedést említette, ahol az ITM rendeli meg a szolgáltatást, a Volán, a MÁV irányítása, felügyelete már a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter dolga, de a Volán és a MÁV teljesítésének számonkérése ismét az innovációs és technológiai miniszter feladata lesz.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (MTI Fotó: Kovács Tamás)

Az energetikáért felelős miniszterként kiemelte: elfogadható, elérhető áron kell az energiát biztosítani a jövőben is, és az energiaellátás fenntarthatósága is fontos. Az már eldőlt, hogy az atomenergia továbbra is fontos szerepet játszik az ország energiaellátásában, a cél, hogy az országban a széndioxid, az üvegházhatású gázok kibocsátása tovább csökkenjen, a megújuló energiaforrások, például a geotermikus és napenergia szerepe nőjön. A mostani korszak, a negyedik ipari forradalom kihívásainak megfelelően a minisztérium fő stratégiai területei közé tartozik a gazdaságirányítási és gazdaságfejlesztési terület, ezt a munkát külön államtitkárság irányítja – sorolta Palkovics László. Kiemelt feladat az innovációs és oktatási terület irányítása, beleértve az ezzel kapcsolatos állami támogatásokat, és a szakképzés irányítása is, további nagyon fontos terület az energetika és klímapolitika, az államnak ezen a területen meghatározó szerepe van – tette hozzá.

A gazdaságpolitikáért a magyar kormány a felelős

Az innovációs és technológiai miniszter a fő stratégiai területek közé sorolta a közlekedés és a logisztika állami irányítását, például a közút- és vasúthálózat fenntartását, valamint az infokommunikációt. Hozzátette, hogy a zöldgazdaság, víz- és szennyvízhálózat, valamint az uniós források koordinációja is a minisztérium alá tartozik. Arra a kérdésre, ki felelős az országban folytatott gazdaságpolitikáért, Palkovics László úgy válaszolt: a magyar kormány a felelős, de ennek kialakításában a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és az Innovációs és Technológiai Minisztérium is együttműködik, és jelentős szerepe van a Versenyképességi Tanácsnak is.

Palkovics László elmondta: a kormány arra törekszik, hogy a kutatásra, fejlesztésre és innovációra fordítható összeg 2020-ra érje el a magyar GDP 1,8 százalékát, ez tavaly 1,3 százalék körül volt. Kifejtette: Magyarországon a hozzáadott érték kicsit több mint a felét az itt működő multinacionális vállalatok állítják elő, ezek a cégek a munkavállalók 25 százalékát foglalkoztatják. A főleg kkv-kból álló többi vállalkozás, az itthoni cégek mintegy 97 százaléka a munkaerő 75 százalékát foglalkoztatja, viszont a hozzáadott érték kevesebb mint a felét adják – hívta fel a figyelmet Palkovics László.