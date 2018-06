Nemcsak HÉV-vel lehet utazni a H6-os vonalon

Nem csak zöld HÉV-szerelvények, hanem egy piros Desiro vonat is közlekedik mától a ráckevei vonalon. Sok utas meglepődött, amikor a megszokott járművek helyett egy jóval modernebb, légkondicionált jármű érkezett. Az ok, hogy több HÉV is meghibásodott, ezért ki kellett vonni a forgalomból.