A nemzeti összetartozás napját ünnepeljük

1920-ban, 98 éve ezen a napon írták alá Versailles-ban az első világháborút lezáró szerződést. Magyarország elveszítette területének kétharmadát, és több mint hárommillió magyar, vagyis az ország akkori lakosságának egyharmada más állam fennhatósága alá került.

A Los Angelesben élő magyarok istentisztelettel emlékeztek meg a trianoni békeszerződés aláírására a San Fernando-völgyi Magyar Református Egyházban. A helyi magyar iskola diákjai felidézték: 98 éve írták alá a világháborút lezáró szerződést. Magyarország elveszítette területének kétharmadát, és több mint hárommillió magyar került más országba. Hazánk Los Angeles-i főkonzulja elmondta: a külhoni magyarok számára fontos, hogy érezzék: ők is a magyar nemzet részei. Széles Tamás hozzátette: rendkívül megható az, amikor könnyes szemeket lát az ember egy ilyen megemlékezésen, hiszen ez megmutatja azt, hogy az emberek számára nagyon sokat jelent magyarságuk.

Torontóban is megemlékeztek az összetartozás napján. A Kanadában élő mintegy háromszázezer magyar többsége a trianoni szerződés által szétszakított ország területéről érkezett Észak-Amerikába. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta: a torontói Magyar Házban a felvidéki, a vajdasági vagy az erdélyi magyarság, az anyaországi magyarság jól megfér egymás mellett.

Jótékonysági futás, véradás

Itthon is országszerte tartanak megemlékezéseket. Budapesten véradással és jótékonysági futással hívják fel a figyelmet: egy vérből vagyunk. A köztársasági elnök felesége a rendezvényen elmondta: az ötszáz kilométeres táv Kárpátalján ér célba, az adományokat ugyanis a ráti Szent Mihály Rehabilitációs Központ javára gyűjtik.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: mai ésszel felfoghatatlan a trianoni veszteség, de nemcsak erre kell emlékezni.

Varga Mihály pénzügyminiszter a kötelező kvótákra utalva azt mondta: ahogy 98 évvel ezelőtt, most is egy diktátumot akarnak ránk erőltetni. A magyar kormány azonban továbbra is nemzetben, családban és keresztény értékekben gondolkodik.

A trianoni békediktátum emlékezetére reggel félárbocra engedték a nemzeti lobogót a fővárosi Kossuth téren. Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává.