Összetartozás-koncerttel zárult az ötödik Duna-nap Torockón

A nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva ötödik alkalommal rendezte meg szombaton a Duna Médiaszolgáltató a Duna-napot az erdélyi Torockón. A Duna-nap csak késő este az Összetartozás-koncerttel, illetve a tűzijátékkal zárult.

Gyermekprogramok, íjász bemutató, népművészeti vásár, valamint népdal- és néptánctanítás is szinesítette az ötödik Duna-napot. A helyi gasztronómiai különlegességeket is meg lehetett kóstolni, a nemzeti összetartozás jegyében pedig egy szabadtéri kiállítás is nyílt Csillagösvényen címmel.



1100 éve élnek magyarok a Kárpát-Medencében és szerettük volna ezzel a kiállítással megmutatni, hogy magyar költők, írók, illetve erdélyi magyar költőink, íróink hogyan járultak hozzá a “Tündérkert” kulturális felépítéséhez. Láthatjuk itt Brassai Sámuelt aki itt született Torockószentgyörgyön, de itt van Dsida Jenő, Reményik Sándor az Eredj ha tudsz c. versével, Benedek Elek – mondta el Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. igazgatója.

A Duna Médiaszolgáltató által szervezett egész napos kulturális rendezvény a torockói Duna-ház kiemelt programja, amelyet évről-évre a nemzeti összetartozás napjához közeli hétvégére időzítenek.

Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár úgy fogalmazott, mivel nemzeti összetartozás napjáról beszélünk, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a Kárpát-medence magyarságának minden része képviselteti valamilyen módon magát, itt ebben a festői szépségű kis településen, s a diaszpóra magyarságából is nagyon sokan jönnek el, most már csak azért, hogy itt tudjanak lenni a Duna-napon.

A Duna-nap este az Összetartozás-koncerttel folytatódott Keresztes Ildikó, Vikidál Gyula és Varga Miklós részvételével, majd Edda-koncert és tűzijáték zárta a programokat.