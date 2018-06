Több mint száz fellépő a kisvárdai LESZ Feszten

Hat színpadon összesen 116 hazai és külföldi fellépővel várják a fesztiválozni vágyókat július 5. és 7. között a kisvárdai LESZ Feszten.

A sorrendben negyedik zenei fesztiválon több újítással is készülnek a Várkertbe látogatók számára: az egyik az új pop- és rockzenei nagyszínpad felállítása lesz – közölték a szervezők az MTI-vel.

Mint kiemelték, a fesztivál programjában több jubileumi fellépés is szerepel: Ákos, Lovasi András és a Tankcsapda Lukács Lacija is koncerttel ünnepli 50. születésnapját, de a Beatrice és az Alvin és a Mókusok is évfordulós koncerttel készül.

A nemzetközi élvonalat a house dj-producer Nick Warren képviseli, új fellépőként érkezik Rúzsa Magdi, a Margaret Island, ByeAlex és a Slepp, a Paddy and the Rats, a Kiscsillag, de ott lesz Kisvárdán A Dalból sokak által idén megismert AWS is.

A szervezők szerint a sokszínű zenei palettán minden korosztály megtalálhatja majd a kedvenceit, a fesztiválozók DJ Budai, az Ámokfutók, a Parno Graszt vagy akár Korda György és Balázs Klári koncertjén is bulizhatnak.