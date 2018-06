A Virtuózok döntőseit fogadta Herczegh Anita

A Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató döntős versenyzőit fogadta szombaton Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége a Sándor-palotában, ahol a fiatal tehetségek rövid koncertet is adtak.

Fantasztikus tehetségeket ismertünk meg ebben az évadban is, de a műsor sikeréhez hozzájárul még a kiváló szakemberekből álló zsűri is, amely nagyon értő szemmel és kedvesen értékeli a gyerekeket – emelte ki Herczegh Anita, a koncert után adott interjújában. A köztársasági elnök felesége úgy vélte, a tehetségkutató sikere a műsor kivitelezésének és rendezésének színvonalában is rejlik, de a legfontosabb mégis az, hogy évről-évre ennyi tehetséges fiatalt, ennyi virtuóz művészt tudnak bemutatni.



Virtuózok – A Sándor-palotában fogadták a közmédia klasszikus zenei tehetségkutatójának döntőseit

Mint mondta, Magyarország híres a klasszikus zenei hagyományairól, a magyar komponisták, zenészek világszerte elismertek, ahogyan a komolyzene oktatásában is a világelsők között vagyunk, nem véletlen, hogy a világ minden tájáról érkeznek Magyarországra zenét tanulni a fiatalok. Herczegh Anita úgy vélte, hogy a Virtuózok mostani, negyedik évadára „állt össze” talán a legkomplexebb csapat. „Én biztos nem tudnék dönteni, hogy ki a legjobb” – tette hozzá.

A döntősök nemcsak szerethető karakterek, de egyediek és rendkívüliek is, amikor azonban nem játszanak, éppen olyanok, mint bármelyik másik gyerek – vélekedett. Mint mondta, ezek a fiatalok képesek bemutatni azt, hogy a klasszikus zene mindenkié. A műsor fináléjában jövő héten már a nézők döntenek az abszolút győztesről. Herczegh Anita úgy vélte, itt már nem csak a zenei kiválóságnak, hanem az egyéni karaktereknek is fontos szerepük lesz, valamint az aktuális lelkiállapot is sokat számíthat.

Hozzáfűzte: ha csak annyit ér el ez a műsor, hogy más gyerekek a Virtuózok fiataljainak hatására csupán néhány évig tanulnak zenét, akkor is nagyon sokat adott.

Közüggyé vált a műsor

Batta András zenetörténész, a zsűri egyik tagja a szombati koncert előtt felidézte: már tradíció, hogy a köztársasági elnök felesége a Sándor-palotában fogadja a finalistákat. Kiemelte: fantasztikus, hogy a műsor ilyen „közüggyé” vált, ahogy az is, hogy mára a nemzetközi közönség figyelmét is felkeltette a tehetségkutató.

A Duna Televízióban és az M5 kulturális csatornán élőben sugárzott pénteki műsorban a kicsik korcsoportjában Balázs-Piri Soma (zongora), a tiniknél Beke Márk (harsona), a nagyok között pedig Ninh Duc Hoang Long (magánének) győzött. A közönség jövő pénteken, a három korcsoport-győztes közül sms-ben és a MédiaKlikk Plusz applikáción keresztül szavazhat kedvencére. A köztársasági elnök felesége előtt a nyertesek mellett felléptek a tegnapi műsorban szereplő döntősök is: Abouzahra Mariam (hegedű), Gertler Teo (hegedű), Bencze Máté (szaxofon), Urbán Benjámin (zongora), Fekete Tamás (zongora) és Hart Gábor (gitár).