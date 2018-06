Tizenhét éve ünnepeljük ezen a napon a tej világnapját

Ma van a tej világnapja. Az élelmezési világszervezet 17 évvel ezelőtt jelölte ki június elsejét a tej világnapjának, amit azóta a világ 160 országában tartanak. A cél, hogy felhívják a figyelmet a tejfogyasztás fontosságára. Naponta ugyanis legalább fél liter tejet kellene innunk. A világnapon Budapesten több száz diáknak szerveztek egész napos programot. A tejágazat további fejlesztése érdekében pedig egy együttműködési megállapodást is kötött a Tej Terméktanács és a Magyar Államkincstár – közölte az M1 Híradója.

Budapesten, a tej világnapján a gyerekek is kipróbálhatták, milyen tehenet fejni. A világnap alkalmából a Tej Terméktanács és az Agrármarketing Centrum több száz diákkal ismertette meg a tejfogyasztás fontosságát.

A gyerekek elkészíthették álmaik tejesdobozait – a legjobbakat díjazták is. A gyerekek többsége tudta, hogy miért érdemes naponta tejet inni. A tejfogyasztás népszerűsítéséhez idén is csatlakozott a két olimpiai bronzérmes úszó, Kapás Boglárka és Kenderesi Tamás – ezúttal csapatkapitányok voltak.

Daróczi László, az Agrármarketing Centrum ügyvezető igazgatója köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tej a szervezet első számú kálciumforrása. A világnap fő célja ezért az, hogy tudatosítsák, mindenkinek naponta legalább fél liter tejet kellene innia.

Az utóbbi években nemcsak sikerült megvédeni, de érdemben fejleszteni is lehetett a hazai tejtermelést – ezt már az Agrárminisztérium államtitkára hangsúlyozta. Feldman Zsolt arról is beszélt, hogy a tárca kiemelten kezeli az iskolatej programot is, amelynek köszönhetően több mint 400 ezer diák kaphat tejtermékeket.

A tejágazat fejlesztése érdekében a Magyar Államkincstár és a Tej Terméktanács elnöke együttműködést kötött a világnapon. Ez azért is fontos, mert az élelmiszer fogyasztása itthon még mindig elmarad az uniós átlagtól. Évente mindössze 165 liternyi tejet iszunk. Éppen ezért is csökkentették tavaly 18-ról 5 százalékra a tej-és tejtermékek áfakulcsát.