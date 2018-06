Szombaton rendezik a Nemzeti Vágta előfutamát

A Lendvához közeli Gyertyánosban szombaton rendezik meg a Muravidéki Vágtát, a Nemzeti Vágta előfutamát, ahova futamokkal, lovasbemutatókkal, kulturális műsorral és koncertekkel gazdagított programmal várják az érdeklődőket – derült ki az M1 műsorából.

A Muravidéki Vágta helyszínén már napok óta folyik a munka, hogy minden időben kész legyen a szombati előfutamokra és a döntő futamra.

A környéken nincs más ilyen jellegű rendezvény. A határ mindkét oldaláról várnak a helyszínre érdeklődőket – mondta el Varga Teodor, a Muravidéki Vágta szervezője.

Hozzátette, az előfutamok és a döntő futam mellett újdonságokkal is készültek. Ezúttal nem csak a lovak, hanem a kutyák kedvelői is megtalálják a megfelelő kikapcsolódási formát. A kisebbeket várják a sokszínű gyermekfoglalkozások, de lesz kirakodóvásár és ifjúsági játékok is, a napot pedig koncerttel zárják.