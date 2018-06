Mától hivatalosan is dübörög a nyár

Az évszaknak megfelelően nyitotta az időjárás a szezont. Megteltek a strandok és a vízpartokon is alig akadt szabad hely, volt aki már délelőtt megmártózott a Balatonban. Sokan viszont még mindig olyan helyeken fürdőznek, ahol nemcsak tilos, de nagyon veszélyes is. A rendőrség az olimpiai bronzérmes úszóval közösen készített egy vicces, de annál figyelemfelhívóbb videót a vízparti veszélyekről – közölte az M1 Híradója.

A rendőrség szóvivője egyenruhában, míg az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamás fürdőnadrágban egy nem mindennapi figyelemfelhívó kisfilmet készített a nyári szezonra. A videóban a vízparti veszélyekre figyelmeztetik a strandolókat és persze jó tanácsokkal is szolgálnak a fürdőzőknek.

Sokan ugyanis a tiltótáblák ellenére olyan helyen is megmártóznak, ahol nem csak, hogy nem szabad, de veszélyes is. A legnagyobb veszély a gyorsan mélyülő bányatavaknál és a nagy sodrású folyóknál leselkedik a fürdőzőkre.

A legtöbben azért a biztonságos strandolást választják. A meteorológiai nyár első napján a nagy hőség miatt, aki csak tehette csobbanással kezdte a napot a tiszafüredi strandon, de sokan mártóztak meg a Balatonban is, ugyanis a nagy hőséget sokan csak a vízben tudták elviselni. Mintha egy hétvégi nap lett volna, annyian voltak a hajdúszoboszlói strandon is, a legtöbben a hullámmedencében hűsöltek. De sokan voltak a fővárosi strandokon is.

Beindult a nagyüzem a bőrgyógyászoknál is

A szezon előtt többen is megvizsgálatják anyajegyeiket, amit helyesen is tesznek. A szakemberek azt mondják, hogy ajánlatos mindenkinek évente egyszer ellenőriztetni az anyajegyeit, főleg azoknak, akiknek sok van belőle vagy változott az utóbbi időszakban. Emellett nagyon fontos a fényvédők használata is.

Az időjárás a következő napokban is kedvez majd a strandoloknak. Országszerte sokfelé várható 30 fok körüli hőmérséklet, csak néhol lehet záporokra, zivatarokra számítani.