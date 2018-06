„Szülőtartás” – A személyes jelenlét, vagy az anyagiak a fontosabbak?

A szüleinkről gondoskodnunk kell. Ez természetes kötelesség, de hogy rohanó világunkban, amikor távol élünk a szüleinktől, néha komoly fejtörést jelenthet, hogyan is tegyük meg ezt – Skype-pal, pénzzel, szép szóval? Közel két éve már a polgári törvénykönyv is előírja ezt a kötelességet. Miként lehet érvényesíteni a jogot, és behajtható-e a gyerekeken ez a kötelezettség? – erre a kérdésre keresték a választ a szakértők a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Gyakran a személyes jelenlét még fontosabb lehet, mint az anyagiak – hangzott el a Napközben című műsorban. Kocsis József a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének elnöke úgy látja, a legfontosabb az emberi bánásmód akár a családban, egy idősek otthonában, vagy egy idősek klubjában. Megjegyezte, hiába vannak anyagi forrásaink, ha nem bánunk a nagyszülőkkel emberségesen.

„Azok az időseink, akik nem tudtak – akár önhibájukból, akár más okból – olyan módon törődni a saját gyermekeikkel, ahogyan esetleg szerettek volna, ez visszaüt. Viszont, akik egész életükben gondoskodtak saját gyermekeikről, unkáikról, őket nagyon példaértékűen látogatják az otthonokban. Gondoskodnak róluk a saját gyermekeik, illetve az unokáik is. A kettő összefügg” – magyarázta.



Az Alaptörvény is kitér a gyerek felelősségére

Hozzátette, a 70-80 évesek, illetve akik most mennek nyugdíjba, teljesen más generációhoz tartoztak, és ma a felnőttek máshogy, vagy talán többet foglalkoznak gyerekeikkel, mint annak idején a szülők vagy nagyszülők a mai szülőkkel tudtak foglalkozni.

Kator Zoltán, jogász szerint hibát követne el a jogalkotó, ha nem szabályozná – a lehető legmagasabb – alaptörvényi és törvényi szinten, hogy felelősek vagyunk szüleinkért.

A jogász három szabályozásra hívta fel a figyelmet: az első az Alaptörvény, amely a kötelességet úgy rögzíti, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni, azonban ez nem alanyi jog – erre a Kúria világított rá 2017-ben. Emellett egy másik jogszabály is rendelkezik a család védelméről, amely a tartási kötelezettséget részletezi, és a Polgári törvénykönyv (Ptk) is részleteiben szabályozza, hogy a nagykorú gyermeknek milyen kötelezettségei vannak a szülővel szemben. Megjegyezte, a rokontartás intézményére vonatkoznak általános szabályok és a szülőtartásra vonatkozóan is meghatároznak bizonyos rendelkezéseket.

Nem számít alanyi jognak a szülőtartás

Kiemelte, elsődlegesség, hogy önhibáján kívül ne legyen képes eltartani magát a tartásra jogosult, így, ha a probléma drogfogyasztás, alkoholproblémák, vagy éppen szerencsejáték miatt merül fel, akkor a felelősség nem állapítható meg. Leszögezte, fel sem merülhet, hogy valaki 30-40 éve nem tartja a kapcsolatot a gyerekével, aztán felbukkan, és eltartásra próbálja kötelezni gyerekét.

Kator Zoltán megjegyezte, a Ptk. felállít egy sorrendet is a tartási kötelezettséget tekintve, de mindenképpen vizsgálni kell, hogy miért következett be a helyzet, milyen súlyos ez a helyzet, és a tartásra kötelezett mennyit bír el, ugyanis a saját eltartásának, vagy kiskorú gyermek tartásának rovására nem kötelezhető.

Kiemelte, a Kúria korábban kimondta, hogy az Alaptörvény nem biztosít alanyi jogot a szülőtartásra, tehát a szülőnek nem alapvető joga, hogy eltartsák, mert a gyereke van. Továbbá felhívta a figyelmet arra is, hogy a szülőtartás nem szolgálhatja azt a célt, hogy a felperes a másik nagykorú gyerekét támogassa.

Városban vagy vidéken magányosabbak a szülők?

Kocsis József arról beszélt, hogy nem mindegy, hogy a családok megyeszékhelyen, a fővárosban, falvakban, vagy mely megyékben élhetnek. Egy eldugott településen lehet, hogy vannak szomszédok, akik segíthetnek, azonban sok esetben ez nem elég, ha gyerekeik nagyvárosban élnek. Úgy látja, nehéz összehasonlítani a két helyzetet, mert lehet, hogy a szomszéd ránéz idősebb szomszédjára, de egy panelben például nincsenek meg azok a kapcsolatok, mint vidéken, ezért többször előfordulhat, hogy rá kell törni valakire az ajtót. Mégis, egy városban valószínűleg jobban működik az ellátórendszer, mint egy eldugott kis településen.

Kifejtette, sok olyan példa van Magyarországon, hogy a gyerekek elmennek Budapestre, így a szülők magukra maradnak, mégis gondoskodnak vidéki szüleiktől, azonban ennek ellentetjére is több példát láttak már.

Olaszországban börtön járhat a szülők elhanyagolásáért

Olaszországban is szabályozza a jog az idősek eltartását. Sárközy Júlia a Napközben című műsorban elmondta, hogy Olaszországban akár börtönbüntetéssel is sújthatják azokat, akik nem hajlandók részt venni szüleik ellátásában. A törvény hat hónaptól öt évig terjedő börtönt ír elő, de ezt a gyakorlatban sohasem alkalmazták. Sárközy Júlia hozzátette, a kétezres évek elején többször is volt példa arra, hogy a szülők bírósághoz fordultak, hogy úgynevezett eltartást követeljenek gyereküktől, vagy a testvérek akarták arra kötelezni a többi testvért, hogy vegyenek részt az idős, adott esetben magatehetetlen szülők ellátásában.

Megjegyezte, habár Olaszországban is folyamatosan változik a társadalom, ott is jellemző az elöregedés. Eddig az volt a szokás, hogy az öregedő szülőket a gyerekeik tartják el, azonban a várható életkor egyre magasabb, így egyre bonyolultabb a helyzet.