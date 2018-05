Növekszik a házasság időtartama

2016-ban a válásokkal végződő házasságok átlagosan 14,7 éve tartottak, a kimondott válások csaknem egyharmada húszéves vagy még hosszabb házasságnak vetett véget - mondta Makay Zsuzsanna, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének demográfusa csütörtökön egy könyvbemutatóval egybekötött sajtóbeszélgetésen.

A Harmat Kiadónak az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a beszélgetés alapját Mihalec Gábornak a kiadó gondozásában most megjelent, Házasság 2.0 című kötete adta, amely a házasságok újraépítésében, a krízisben lévő párok problémáinak kezelésében szeretne segítséget nyújtani.

Képünk illusztráció. (MTI Fotó: Balázs Attila)

Az eseményen Makay Zsuzsanna közölte azt is, hogy a 2016-os kutatások szerint a közvélemény elfogadja az élettársi kapcsolatot, azonban tízből kilencen továbbra is a házasságot tartják követendőnek. Szólt arról is, hogy míg a rendszerváltás utáni években 22-25 ezer között volt a válások száma, 2010 óta csökkenés figyelhető meg: 2016-ban ez a szám már nem érte el a húszezret. A demográfus kitért arra is: a válás elfogadottsága is csökkent.

Mihalec Gábor pár- és családterapeuta, az említett könyv szerzője azt hangsúlyozta, hogy az utóbbi években a középgenerációnál a meglévő kapcsolat megmentésének igénye megjelent a párterápiás gyakorlatban is. A sajtóbeszélgetésről beszámoló közlemény szerint a terapeuta azt mondta: míg néhány évvel ezelőtt főként a megcsalásól volt szó a terápiákon, ma elsősorban a már 15-20 éve házasságban élő negyvenes párok szeretnék a kapcsolat kiüresedése miatt megtalálni azt, amitől újra örömtelivé válhatna a házasságuk.