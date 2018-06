Kell-e aggódnunk az üzemanyag minősége miatt?

Évszaktól, időjárástól függetlenül sokan, sokat autózunk, ami azzal jár, hogy tankolunk is, hol olcsóbban, hol drágábban. Minden töltőállomáson a szabványnak megfelelő üzemanyagot találjuk, a többi már csak rajtunk múlik.

A motor használja fel az üzemanyagot, ezért a jó benzin fő feladata, hogy minél optimálisabb körülmények között biztosítsa a motor működését – nyilatkozta Szabó Szabolcs Pál, a Mol Magyarország kiemelt vezetője az M1 Kosár című magazinjában.

A jó működés mellett cél az is, hogy ezt hosszú ideig tegye. „Van különbség benzin és benzin között az alapján, hogy hol, miből gyártották, melyik finomítóban, és aztán melyik töltőállomáson értékesítik” – közölte Szalayné Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője.



Az EN 228-as szabványnak megfelelő benzin helyezhető forgalomba

Magyarországon, Százhalombattán van egy finomító, ahonnan a töltőállomások kapják az üzemanyagot. De a környező országokban is működnek olajfinomítók, a töltőállomások onnan is beszerezhetik a benzint, vagy akár a gázolajat is.

Magyarországon, csak úgy, mint az unió többi országában, az EN 228-as szabványnak megfelelő benzinek helyezhetők forgalomba – mondta Szabó Szabolcs Pál.

Ez egy kémiai és fizikai paraméter összeállítás, ennek kell megfelelnie a benzinnek.

„Ebben a szabványban előírnak különböző tartományokat a lobbanáspontra, sűrűségre, forráspont görbére, gőznyomásra, oktánszámra és egyéb fizikai és kémiai paraméterekre” – közölte Baladincz Jenő, a Mol Magyarország Finomítói Termékfejlesztés vezetője.

Szigorúan ellenőrzött kereskedelmi tevékenység

Minden egyes liter Magyarországon forgalomba hozott benzinnek meg kell felelnie ezeknek a mutatószámoknak. Az emberek fejében még élhet az olajszőkítés időszaka a kilencvenes évekből, de ez már múlt idő, ugyanis a benzinkutaknál ellenőrzöttebb kereskedelmi tevékenység jelenleg nem sok létezik Magyarországon. A NAV bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti, nem csak a mennyiséget, de a minőséget is.

A büntetés lehet több milliós tétel, vagy akár a kút bezárása is, ezért nem éri meg kockáztatni. Az autónak komoly károkat okozhatna a nem megfelelő minőségű benzin.

Szalayné Bujdos Eszter elmondta: a töltőállomások saját maguknak is végeznek ellenőrző tevékenységet, mintázzák a kapott üzemanyagokat.

Az üzemanyag paramétereit csak akkreditált laboratóriumi vizsgálattal lehet bevizsgáltatni. A mintára ráírják a töltőállomás nevét, majd a laborba kerül, ellenőrzésre. Van egy minimum és egy maximum érték, ami között elő kell állítani a benzint. A finomítók saját maguk döntik el, hogy milyen üzemanyagot állítanak elő.

Az üzemanyag nem egyféle, homogén anyagból jön ki a finomítóból, hanem a benzint többféle, úgynevezett frakcióból, különböző típusú vegyületekből állítják össze, hogy a végén teljesítse az EN 228-as szabvány minden paraméterét – közölte a szakértő.

Illusztráció MTI Fotó: Mohai Balázs

Prémium üzemanyagokat készíthetnek a benzinkutak

Az adott töltőállomás eldöntheti, hogy az üzemanyagot még valamilyen adalékkal is felturbózza.

Az adalék már kerülhet magába a normál típusú benzinbe is, majd adaléktól függően, a töltőállomások készíthetnek ebből úgynevezett prémium üzemanyagokat, amit aztán különböző fantázianevekkel látnak el. Ha a normál, 95-ös üzemanyag helyett prémium üzemanyagot tankolunk, annak, ahogy szaknyelven mondják, a motor feltisztító-hatása jelentősebb.

Megnyugtató, hogy minden töltőállomáson a szabványnak megfelelő üzemanyagot találunk. A többi már csak rajtunk múlik. Figyeljünk az autó hangjára, teljesítményére, fogyasztására és válasszuk ki a működéséhez legmegfelelőbb üzemanyagot.