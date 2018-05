MMA-közgyűlés: Beszámolókat és előterjesztéseket fogadtak el

Az elnök és az elnökség 2017. évi munkájáról szóló beszámolót is elfogadta a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) szerdai közgyűlése a Pesti Vigadóban.Vashegyi György beszámolójában a művészeti ösztöndíjrendszerről elmondta: 2018 szeptemberétől 100 új ösztöndíjat adhatnak fiatal és középgenerációs művészeknek egyenként bruttó 200 ezer forint összegben három évi időtartamra, legfeljebb az évi 300 fős létszámkeret eléréséig központi költségvetési forrásból.

A tájékoztatás szerint ez biztosítja, hogy minél több művész, művészetelméleti szakember pályakezdését, pályája kiteljesedését, alkotások, előadások, kutatások és tanulmányok létrehozását támogathassa hatékonyan az akadémia – mutatott rá, hozzátéve: a jelentkezési határidő lezárultáig több mint 1200 pályamű érkezett be. Míg az ösztöndíjrendszer a 18 és 50 év közötti művészek, művészetelméleti szakemberek tevékenységét támogatja, az akadémia tagozati ösztöndíjaival elsősorban az 50 és 65 év közötti művészek pályáját szeretnék elismerni – mutatott rá az elnök.

Hozzátette, hogy jelenleg 1270 fő részesül művészjáradékban, amely a 65 év feletti művészeknek adható, nem szociális, hanem kiválósági alapon.

Akadémikusi életjáradékot háromszázan, a Nemzet Művésze díjjal járó támogatást pedig hetvenen kapnak – részletezte Vashegyi György, kiemelve: ezen juttatások által az MMA olyan művésztámogatási-rendszert alapozott meg, amelynek megszilárdulása a következő években várható és a művésztársadalom majd minden generációját lefedi. A köztestület már meglévő és továbbalakuló intézményrendszere teljes mértékben alkalmas a művészek és művészetelméleti szakemberek munkásságának bemutatására – hangsúlyozta.

Az elnök kitért arra is, hogy a köztestület fontosnak tartja a jelentős múltú civil szervezetekkel való együttműködést, így megállapodást írtak alá többek között a Nagycsaládosok Országos Egyesületével. Arról is szólt, hogy folytatódik a Nemzeti Szalon rendszere, amely idén a kortárs népi kézművesség legkiválóbb mestereinek remekműveiből ad válogatást.

A közgyűlésen elfogadták a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért személyek, szervezetek részére adható elismerő oklevél adományozásáról szóló előterjesztést is. Eszerint a közgyűlés támogatja, hogy az elismerés a pedagógusok, művésztanárok, közösségek és intézmények mellett adományozható legyen művészetpedagógiai kutatóknak is. A közgyűlés támogatta az eljárási idők módosítását is.