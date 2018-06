A programozó-robotika és a harcászati táborok a legnépszerűbbek idén

Tartják pozíciójukat a nyelvi és sport táborok, de olyan programokra nehéz már helyet találni, ahol valamilyen speciális, természettudományokat érintő területen képezhetik magukat a diákok, így a matematika-, sakk-, csillagász-, rádióamatőr táborok. Az árak mérsékelten, de nem számottevően emelkedtek az előző évekhez képest, a heti 15 ezer forintostól a 150 ezer forintosig széles a skála, és akkor még nem említettük a külföldi helyszínekre szervezett tartózkodásokat.

Sokak számára meglepő lehet, hogy idén a programozó-robotika és a harcászati táborok a legnépszerűbbek, hiszen elképzelhető, hogy tévképzeteik lehetnek az ilyen jellegű programokkal kapcsolatban – fogalmazott a Kossuth Rádió Napközben című műsorában a taborfigyelo.hu ügyvezetője. Tóth Béla hozzátette, egy programozó, vagy informatika tábor például nem arról szól, hogy napi 10 órán keresztül a gép vagy a laptop előtt ülnek a gyerekek, hanem 3-4 órás oktatást követően szabadidős tevékenységekkel, például kézműveskedéssel foglalkoznak a gyerekek. Megjegyezte, az ilyen táborokba akár tíz éven aluli gyerekek is jelentkezhetnek, hiszen olvasási tudás sem szükséges a programozáshoz.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

A katonai táborokról azt mondta, tavaly ezek még extrém újdonságnak számítottak, idén pedig ez a második legnépszerűbb tábortípus az idegennyelviek mellett. Itt a gyerekek a katonai élet rendjével, fegyelmével ismerkedhetnek meg, és rendészeti, harcászati ismereteket is szerezhetnek. Érdekességként említette, hogy a résztvevők 60 százaléka fiú, 40 százalékuk pedig lány.

Idegen nyelv és technológia az élen

Az ország legnagyobb nemzetközi táborát idén már nyolcadszor szervezi meg a Funside a Balaton mellett, de 2007 óta az ország más pontjain is szerveznek különböző táborokat – fejtette ki a Funside tábor igazgatója. Kittka András megjegyezte, csak a balatoni táborokra 25 országból látogatnak Magyarországra. Az igazgató hangsúlyozta, az idegen nyelvi táborok már 11 éve letaszíthatatlanak az élről.

A balatoni tábor 5 egyhetes turnusból áll, azonban a helyek már februárban elfogytak. Emellett Budapesten is szerveznek táborokat: a programozás, robotika rendkívül népszerű a gyerekek körében, és a szülők is felismerték, hogy az idegennyelvi tudás mellett az is rendkívül fontos, hogy a gyerekek a későbbiekben a technológiai eszközökkel készségszerűen bánjanak.

Az íj használatát gyakorolják gyerekek

(MTI-fotó: Nemes János)

Éliás István a Miskolci Galéria kurátora, művészetpedagógus a művészeti táborokról beszélt. Úgy vélekedett, az oktatásnak nagy lehetőség, amikor több napot együtt tölthetnek a gyerekek egy egészen különleges, szokatlan, és másfajta ismeretszerzési formát adó rendszerben, amelyet a művészetpedagógus szerint kár lenne kihagyni a nyár folyamán. Hozzátette, a művészeti táborhoz nem kell tehetség, hiszen a cél a gyerekek kreativitásának, nyitottságának, szabad gondolkodásának az ébren tartása, és mindenféle olyan foglalkozáson vesznek részt, amelyek a képzőművészet és a zeneművészet közös találkozási pontjain keresztül hatnak, ezért nem fontos a hangszertudás, vagy a komolyabb tehetség vagy rajztudás.

Nyolcezer forint a legolcsóbb, és negyedmillió forint a legdrágább tábor

Árak tekintetében ma már minden szülő megtalálhatja a számításait – hangzott el a műsorban. Tóth Béla elmondta, az ottalvós táborok átlagosan 46 ezer forintba kerülnek 7-10 napra, a napközis táborok ára pedig nagyjából 30 ezer forint körül alakul öt napra, hétfőtől péntekig. Felhívta a figyelmet: fontos tudni, hogy a legolcsóbb ottalvós tábor a taborfigyelo.hu oldalon 8200 forintba kerül, a legdrágább pedig több mint negyedmillió forintba, így hatalmas a szórás. A napközis táboroknál ez az olló 15 ezer forintnál kezdődik és 85 ezer forintnál végződik. Kiemelte, rendkívül fontos, hogy a táborok között válogatva ne csak az ár alapján válasszunk, hanem vegyük figyelembe az ár-érték arányt is.

„Attól lesz értékes egy tábor, hogy minél több aktív programja van, minél több élményt nyújt a gyerekeknek. Felgyorsult a világ, a gyerekek is. Mindig azt a példát szoktam elmondani, hogy amikor mi táboroztunk gyerekként, ledobtak egy labdát, három óráig elvoltunk vele 22-en. Ma ugyanígy elmennek focizni a gyerekek, csak 20 perc után megunják, és várják, hogy mi a következő lépés” – fejtette ki.

Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyergyószentmiklósi Szent Anna gyermekotthonából érkezett gyermekekkel a zánkai Erzsébet Üdülőközpont és Táborban (MTI-fotó: Varga György)

Tóth Béla hangsúlyozta, minél több a program, minél több impulzust kapnak a gyerekek, annál jobb. Megjegyezte, a táborok döntő többségének szervezői pontosan ezért engedélyezik a tabletet és az okostelefont is, mert ha jó a tábor, a gyerek nem fogja elővenni az okoskütyüket.