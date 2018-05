Medve járta végig Füzesabony utcáit

Újra medvét láttak itthon, most Heves megyében, Füzesabonynál sikerült lencsevégre kapni a vadállatot. A medve nem kis riadalmat keltett, végigszaladt az utcákon, sőt egy házba is bement. Szakértők szerint egyre nő a medvék élettere, így normális, hogy bemerészkednek a városokba. A lényeg, hogy senki se menjen közel hozzájuk – közölte az M1 Híradója.

A város utcáin szaladó medvéről egy autós készített videót, aki először azt hitte, kutyát lát. A medve nemcsak az utcákon szaladt, de az egyik házba is bement, ahol a körme nyomai még most is látszanak a kerítésen.



A helyi vadászok azonnal megnézték az állat nyomait. Azt mondták, nemcsak az emberek rémültek meg, hanem a medve is. Eddig még egy barna medve sem merészkedett egy település utcáira Magyarországon.

Szakemberek szerint egyébként a medvék nem jelentenek veszélyt, de nem szabad közel menni hozzájuk. Idén már többször láttak barna medvét Magyarországon. Május elején például az Aggteleki Nemzeti Parknál, előtte pedig húsvétkor. Múlt szerdán a sínek mellett sétáló medvéről készültek felvételek Somoskújfaluban. Az állatot a MÁV munkatársai vették észre, amikor a pályát ellenőrizték.

A leghíresebb medve Iwo volt, aki három évvel ezelőtt a Tátrából indulva összesen 380 kilométert tett meg. Iwo nagyjából egy hetet vakációzott Magyarországon, utána indult vissza Lengyelországba.