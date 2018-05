Gombadömping van az erdőkben, de figyelni kell, hová nyúlunk

A csapadékos időjárás és a meleg miatt nemcsak hogy jóval korábban, de több gomba is nőtt, mint az elmúlt években. A nyár egyik kedvenc étele gyorsan és könnyen elkészíthető, de ha nem figyelünk akár halálos is lehet. A szakemberek évről évre arra hívják fel a figyelmet, hogy a vadon szedett gombákat minden esetben vizsgáltassuk be szakemberrel – hangzott el az M1 Híradójában.