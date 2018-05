Együttműködés kötött a Magyar Bor Akadémia és az MMA

Keretmegállapodást írtak alá kedden a Magyar Bor Akadémia (MBA) és a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) vezetői; az együttműködés célja többek között az MBA művészeti vonatkozású tevékenységének támogatása.

A dokumentumot a Magyar Bor Akadémia részéről Zilai Zoltán elnök és Keményné Koncz Ildikó főtitkár, a Magyar Művészeti Akadémia részéről Vashegyi György elnök és Kucsera Tamás Gergely főtitkár látta el kézjegyével az MMA székházában, a Pesti Vigadóban – közölte az MTI-vel a művészeti akadémia.

Mint hangsúlyozták, az MMA közfeladatainak ellátása érdekében igyekszik együttműködni olyan országos civil szervezetekkel, egyesületekkel, amelyekkel a művészet közös kapcsolódási pontot jelent. Ezért a köztestület korábban már együttműködési megállapodást kötött mások mellett a Nagycsaládosok Országos Egyesületével, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal vagy legutóbb a Helyi Televíziók Országos Egyesületével.

Ebbe a sorba illeszkedik a most létrejött megállapodás, mivel a Magyar Művészeti Akadémia törvényben rögzített feladata többek között az is, hogy elősegítse a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, megóvását, a magyar művészeti élet hagyományainak tiszteletét. Az MMA ennek megfelelően a művészeti és művészettel nevelés segítését is céljául tűzte ki. . Az együttműködés alapján az MMA támogatni kívánja a Bor Akadémia művészeti vonatkozású tevékenységét.