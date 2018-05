Pusztulnak a halak a szegedi Holt-Marosban

Hazánkban már csaknem 4 mázsányi haltetemet szedtek ki a Holt-Marosból Szegednél. Az eddigi vizsgálatok szerint úgy tűnik, hogy a halak megfulladtak, mert nem volt elegendő oxigén a vízben. A szakértők próbálják átforgatni a vizet – derült ki az M1 Híradójában.

Két napja halásszák le az elpusztult halakat a szegedi Holt-Maros egyik szakaszáról. A halak nyitott szájjal, iszappal teli kopoltyúval vetődtek a felszínre. Eddig csaknem 4 mázsányi tetemet szedtek ki a vízből, ezek között 40-50 kilós amúrok is voltak. Közben folyamatosan vizsgálják, mi okozhatja a tömeges pusztulást.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta az oxigénhiányt, az is elképzelhető, hogy az elmúlt napokban lehullott nagy mennyiségű csapadék és magas hőmérséklet is közrejátszott. A Holt-Maros többi szakaszán továbbra is horgásznak, azokon a részeken nem volt elhullás.

Egyelőre nem tudni pontosan, mennyi hal pusztult el és mennyi maradt. A víz átforgatását hétfőn megkezdték. Hosszú távon azonban szükség lesz további intézkedésekre is, hogy az eset ne ismétlődhessen meg. Szakemberek szerint az is sokat segítene, ha a belógó fákat gyérítenék, hogy az őszi lombhullással kevesebb növény kerüljön a mederbe.