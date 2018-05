Évente 170 ezer forint marad a családoknál az alacsony energiaárak miatt

Továbbra is a magyar lakossági fogyasztók számolhatnak Európa egyik legalacsonyabb energiaáraival – ez derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb kimutatásából. A hivatal számításai szerint a földgáz árát tekintve hazánk a második legolcsóbbnak számít a kontinensen.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hónapról hónapra elemzi és hasonlítja össze az európai fővárosok villamosenergia- és földgázárait. A hivatal legfrissebb, áprilisra vonatkozó kimutatása szerint a bukaresti gázár 10 százalékot emelkedett az előző hónaphoz képest, így már a magyar lakossági fogyasztók jutnak hozzá a legkedvezőbb áron a földgázhoz, a vizsgált európai uniós fővárosok közül.



Budapesten a legolcsóbb a lakossági gázár az unióban

A villamosenergia átlagárát tekintve hazánk ugyancsak a legolcsóbb uniós országok közé tartozik – mondta Scherer Zsolt, a hivatal szóvivője. „Felmérésünk szerint Budapesten a legolcsóbb a lakossági gázár az Európai Unióban, villamos energiában pedig a harmadik legolcsóbb” – nyilatkozta Scherer Zsolt az M1 Summa című magazinjában.

Az unióban legolcsóbbnak számító hazai, 3,3 eurocent / kilowattórás árnál Európában csak Belgrádban kedvezőbb a földgáz ára, ahol 3,21 eurocentet kell fizetni ugyanekkora mennyiségért. A MEKH tanulmánya szerint Szerbiában a legolcsóbb a villamos energia átlagára is, ott 7,22 eurocentbe kerül 1 kilowattóra villamos energia.

Belgrádot követi Szófia, 10,88, Vilnius 11,3 és Budapest, 12,9 eurocentes átlagárával.

A környező országokban többet fizetnek az emberek az energiáért

Scherer Zsolt azt mondta, az Európai Unió egészében, és a környező országokban is jóval többet fizetnek az emberek az energiáért. „Ha megnézzük a gázárakat, akkor a legmagasabb ár Svédországban van, amely 6,8-szerese a budapesti gázárnak” – közölte.

„De hogyha a környéken körbenézünk, akkor Bécsben is 2,1-szerese, és a szomszédos Pozsonyban is majd 50 százalékkal, pontosan 41 százalékkal magasabb a lakossági gázár. Ha ugyanezt a villamosenergia tekintetében nézzük meg, ott most Koppenhága a vezető, ahol 2,5-szerese a budapesti villamosenergiaárnak, de ha Bécsbe nézünk, ott is 37 százalékkal magasabb az ára, és a szomszédos Pozsonyban is bő 20 százalékkal kell többet fizetni a lakosságnak a villamosenergiáért” – tette hozzá.

A kormány több lépésben hajtott végre rezsicsökkentést

Szakértők szerint ez azért is jelentős eredmény, mert a 2010-et megelőző kormányok idején, Magyarországon a villamosenergia ára kétszeresére, a gázé pedig háromszorosára nőtt.

A fizetésekhez viszonyítva a magyar családoknak volt a legdrágább a gáz és az áram az Európai Unióban, jövedelmük negyedét – a szegényebbek pedig a felét – költötték rezsire. A kormány éppen ezért az elmúlt években több lépésben hajtott végre rezsicsökkentést, aminek eredményeként a távhő, a gáz és az áram ára átlagosan 25 százalékkal csökkent.

A MEKH legfrissebb tanulmányában azt is vizsgálta, hogy az elmúlt években jelentősen lecsökkent energiaár mennyivel terheli kevésbé egy átlagos, kétkeresős család kasszáját.

Scherer Zsolt elmondta, hogy a téli rezsicsökkentés hatásait nem számítva, 2018 áprilisáig mintegy 1267 milliárd forint maradt pluszban a fogyasztóknál a mérsékelt energiaáraknak köszönhetően.

Ez azt is jelenti, hogy a magyar családok évente átlagosan 170 ezer forintot takarítottak meg. Szakértők hangsúlyozzák, a kedvező hazai lakossági tarifa másik oka az, hogy az uniós gyakorlattal szemben Magyarországon nem kell energiaadót fizetniük a lakossági fogyasztóknak.