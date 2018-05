Mintegy hárommilliárd forintot fordít a kormány tehetséggondozásra

Több mint hárommilliárd forintot fordít a fiatal tehetségek felkarolására, gondozására a kormány: a gyereknap üzenete, hogy minden gyermek biztonságban nőhet fel Magyarországon – hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az Új Nemzedék Központ gyereknapi Tehetségfesztiválján vasárnap a Budakeszi Vadaspark Szilfa-tisztásán, a fesztivált megnyitó beszédében.

Azt szeretnék elérni, hogy a kicsik gondtalanul és biztonságban élhessék meg a gyermekkort – tette hozzá. Az államtitkár szavai szerint a kormány a tehetségeket minden területen támogatja, erről szól a nemzeti tehetségprogram is.



Jávor Balázs, az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. tehetségfejlesztési igazgatója azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy család- és tehetségbarát társadalom jöjjön létre. Ezért szervezték meg a fesztivált, amelytől azt várják, lehetőséget biztosít mindenkinek, hogy kipróbálja magát minél több területen, és megtalálja azt, amelyikben a legtehetségesebb.

Az iskolán kívüli tehetségfejlesztő és tehetséggondozást támogató rendezvényen a művészeteket, a természettudományokat képviselő előadók mutatják be a tehetséget, mint lehetőséget – áll a helyszínen kiosztott háttéranyagban. Az egész napos programok során a fiatal tehetségek is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Az esemény a pedagógusokat is segíti, hogy gyakorlati és módszertani szempontból új ötleteket merítsenek, és szakmai tudásuk gazdagodjon.