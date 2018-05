Cserkészek Bihartól Ausztráliáig

Világszerte működnek már évtizedek óta a magyar cserkészcsapatok.

A cserkészetnek szerte a világban is nagy hagyománya van: Európán keresztül, Amerikán át egészen Ausztráliáig vannak magyar cserkészcsapatok. Külföldön a legtöbben azért is cserkészkednek, mert azt mondják így tudják a legjobban megőrizni magyarságukat.



Az ausztráliai Sidneyben két cserkészcsapat működik. A fiúké 70 éve, a lányokéá csaknem ötven éve alakult.

Pósa Zoltán, cserkészparancsnok elmondta, évente a cserkészeknek különböző programok vannak, ünnepélyek, köztük magyar történelmi ünnepélyek, szabadságharc, Trianon. Vannak olyanok is, amit a többi magyar szövetséggel csinálnak, tehát piknikek, bálok, és szó szerinti cserkész foglalkozások. Túrák, portyák, kenu, gyalog, biciklitáborok.

A romániai Bihar megyében egyre többen kapcsolódnak be a cserkészmozgalomba. Most éppen a szelektív hulladékgyűjtésről tanulnak. De rendszeresen szerveznek ügyességi játékokat, vetélkedők és előadásokat is.

A külföldi magyar cserkészszövetség vezetője szerint manapjág a cserkészet fontos magyarságmegtartó erő.

Lendvai-Lintner Imre hangsúlyozta, a cserkészmódszert használják arra, hogy a magyarságukat megtartsák. Itt az idegenben élünk, van, aki már ötven hatvan éve, van aki húsz éve és meg kell, hogy legyen az a közösségi élmény a gyermeknek, hogy megtartsa a magyar önérzetét, a magyar nyelvtudását – tette hozzá.

A világ szinte minden pontján működnek magyar cserkészcsapatok, amelyeknek több ezer tagja van.