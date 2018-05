A gyerekekről szólt vasárnap minden

Az állatsimogatóktól a tűzoltó bemutatóig több ezer színes programmal várták ma a családokat országszerte a gyermeknapon – hangzott el az M1 Híradójában.

Hattyúkat, kacsákat és mocsári teknősöket etettek a gyerekek a szarvasi állatparkban. Az állatokat így egészen közelről csodálhatták meg a látogatók, csakúgy, mint Debrecenben.

Voltak, akiket inkább a tűzoltók szerelési gyakorlatai érdekeltek. A gyerekek beülhetek a tűzoltóautókba és felpróbálhatták az egyenruhákat is. A harkányi strand is hamar megtelt május utolsó vasárnapján. A bátrabbak nagyokat csobbantak a vízicsúszdákról, a parton pedig csillám tetoválás készült.



Ezen a napon a beteg gyerekek is szuperhősökké válhattak Nagykozárban. Kardot rántott Jack Sparrow kapitány, de Hablaty a fiatal sárkány szakértő is a kamerák elé állt. Kéz nélkül kellett epret enni az ország legfinomabb gyereknapi programján Szolnokon.

Budapesten, a Városligetben pedig a kötéltáncot is ki lehetett próbálni. A gyerekeket a Baross Imre artistaképző iskola tanulói segítették.

A Nemzetközi Gyermekmentő szolgálat 28. alkalommal várta a családokat május utolsó hétvégéjén.

Az Újbudai Bikás Parkban táncházzal nyitották a napot. A friss csárdás lépéseit kitartóan tanulgatták a legkisebbek is. De az óriás trambulinon is sokan pattogtak. Gyereknapon sok szülő és nagyszülő ajándékokkal is készült.

A gyerekeket csaknem 70 éve ünneplik Magyarországon minden évben május utolsó vasárnapján.