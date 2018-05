Tematikus napon mutatta be az M1 a 170 éves Magyar Honvédséget

Idén 170 éve alakult meg az első önálló magyar haderő. Az M1-en szombaton tematikus napon mutatták be a Magyar Honvédséget. A jubileumi év alkalmából a Hadtörténeti Intézet és Múzeum több városba is elviszi a kiállítását, amelyen a honvédség történetét lehet megismerni. Ami viszont a magyar haderő és honvédelem jövőjét illeti: a Zrínyi 2026 programban a légierő, a katonai felszerelések és a kibertámadások elleni eszközök kapcsán várhatóak fejlesztések.

Rövid életű volt az első önálló magyar haderő

1848-ban Batthyány Lajos parancsára állították fel az első önálló magyar haderőt – például erről is lehet olvasni a Hadtörténeti Intézet és Múzeum vándorkiállításán.

A tablókat – a korabeli egyenruhák reprodukciói mellett – jelenleg a kaposvári laktanyában lehet megnézni, ezekből az is kiderül, hogy a honvédség végigharcolta a szabadságharcot. Ám annak 1849-es leverése után az ország osztrák katonai megszállás alá került, így a magyar hadsereget feloszlatták. Az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása után, 1869-ben jöttek létre ismét a magyar honvédcsapatok.



Az első világháborúban a királyi magyar honvédség a monarchia második vonalát alkotta: a legtöbb magyar katona az orosz fronton és az olaszországi Isonzónál esett el.

Második világháború: Magyar Királyi Honvédség

Az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés után Horthy Miklós parancsnokságával megalakult a Nemzeti Hadsereg. A haderő már Magyar Királyi Honvédség néven vett részt a második világháborúban, és 1940-ben bevonult Erdélybe a második bécsi döntés után, aminek következtében Székelyföldet egy időre visszakapta az ország.

1944-ben a német megszállás miatt a légierőben jelentős technikai fejlesztések történtek, később a szovjet és a román csapatok ellen nem sikerült megvédeni Budapestet. Az ellenség végül Ausztriáig szorította ki a Királyi Honvédséget, amely 1945 tavaszára gyakorlatilag meg is szűnt.

1947 végén indult el ismét a Magyar Honvédség tisztképzése. Az elnevezést 1951-ben megváltoztatták Magyar Néphadseregre, amely egy évvel később már 250 ezer tagot számlált.

Az erősen politizált haderő, a Magyar Néphadsereg korszaka 1989-ig tartott. A rendszerváltással a magyar haderőt is újjászervezték: 1990-től ismét Magyar Honvédség néven működik.

Nagyszabású fejlesztések

Tíz éven belül pedig a magyar honvédelem történelmének egyik legnagyobb fejlesztése valósulhat meg: A Zrínyi 2026 programban például a légierőt, a katonák egyéni felszerelését és a kibertámadások elleni védekezést illetően lesznek további fejlesztések. A honvédelmi miniszter az M1-en arról beszélt: a cél az önálló, erős Magyar Honvédség felépítése.

„Prioritás tekintetében is azt nézzük, hogy elsősorban most mire van szüksége az országnak, az ország biztonságát szolgálva. Mi az, aminek az életciklusa lejár, és azonnal cserélni kell és mi az egy kicsit várhat, mert van mivel megoldani, bár nem a legjobb, nem a legkorszerűbb, nem a legmodernebb” – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

Benkő Tibor arról is beszélt: Nemsokára megkezdődik a hazai fegyvergyártás is, emellett a Magyar Honvédség a nemrég beszerzett A319-es Airbus csapatszállító repülőgépek mellett technikai eszközök szállítására is alkalmas repülők beszerzését tervezi.