Gripen áthúzás, harckocsik, fegyverek – a honvédelem napját ünnepeljük

A honvédség országszerte színes programokkal várja a katonaság iránt érdeklődőket. Több laktanyában tartanak nyílt napot, a Városligetben pedig a haditechnikai eszközöket is meg lehet nézni közelről. Az M1 tematikus napon mutatja be a 170 éves honvédséget. Benkő Tibor honvédelmi miniszter azt mondta: a fejlesztéseken túl fontos cél a fiatalok megszólítása is.