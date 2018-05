Országszerte takarítanak a csütörtöki vihar után

Több helyen is leszakadt az ég csütörtökön késő délután és este az országban. Volt, ahol utcákat, épületeket árasztott el a hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék, máshol épületekbe csapott a villám. A legtöbb helyen még a romokat takarítják, és próbálják menteni, ami még menthető. Az ország legalább felére péntekre is riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat felhőszakadás miatt.

Fóliázták a tetőt egy csépai házon: mentik, ami még menthető. Csütörtökön este csapott bele a villám. A mennyezet beszakadt, a falban futó vezetékek kiégtek, a tévé felrobbant. Romokban a szoba is, lehullott vakolat borít mindent. Az épületre a tulajdonosok nem kötöttek biztosítást.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen két másik házba is belecsapott a villám, a kár több millió forint. Az önkormányzat azonnal segítséget ajánlott a bajbajutottaknak.

Villám sújtotta ház a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csépán (MTI-fotó: Donka Ferenc)

Fialka György polgármester elmondta: elsődleges kötelessége, hogy a családoknak lakhatást biztosítson, miután meggyőződött arról, hogy a családok biztonságban töltik az éjszakát, reggel intézkedett a kárrendezéssel kapcsolatban. A tetők rendbetételéhez az önkormányzat megadja a segítséget.

Egymás után riasztották a tűzoltókat a vihar után. Kiskunhalason fa dőlt egy vendéglőre, ami leszakította a vezetékeket is. Az emberek csak gumicsizmában tudtak kimenni az utcára. Pincéket, udvarokat öntött el a víz.

Víz alá került Somogybabod is, ahol az út teljesen egybeolvadt a tájjal, annyi eső esett. Az autók tengelyig merültek benne. Órákkal később is szivattyúztak, az utakat és járdákat sártenger borította. A helyiek ásókkal, lapátokkal próbálták megtisztítani az árkokat. A kiskertek, ültetvények is mind odavesztek.

Esztergomban pincéket, áruházak raktereit öntötte el a víz. A katasztrófavédők itt is szinte megállás nélkül szivattyúztak.

Balassagyarmaton orkán erejű szél fújt, ami vezetékeket szakított le és fákat döntött ki. Ebben az utcában egy platánt tört ketté.

Tolna megyében tornádó alakult ki Györköny térségében.