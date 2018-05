Integrált játszóteret avattak Szegeden

Fogyatékkal élő és ép gyerekek által együtt használható integrált játszóteret avattak pénteken Szegeden, a GEMMA fejlesztő iskola udvarán. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az átadón azt hangsúlyozta, hogy a családok éve minden magyar családról szól, legyenek bármilyen helyzetben, éljenek a határokon innen vagy túl.

Novák Katalin az esemény után telefonon az MTI-nek elmondta: a GEMMA-iskolában súlyos fizikai és szellemi fogyatékossággal élő gyerekeket nevelnek, akiknek a leghétköznapibb dolgokkal, például az evéssel, ivással is meg kell küzdeniük. A játszótéren azonban ezek a gyerekek is önfeledt pillanatokat élhetnek át egészséges társaikkal együtt, hiszen a játszóteret bárki látogathatja az iskola nyitvatartási idejében – emelte ki az államtitkár.

Szeged első integrált játszótere igazi közösségi összefogással valósult meg, hiszen létrejöttéért – a városvezetés támogatása nélkül – helyi vállalatok, cégek és magánszemélyek fogtak össze, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye is támogatta – közölte Novák Katalin. Ezzel kapcsolatban örömtelinek nevezte, hogy az országban egyre többen vannak, akik a saját mindennapi megélhetésük gondján túl képesek másokért is felelősséget vállalni, másokra is gondolni.

Novák Katalin kitért arra is, hogy a kormány támogatja és elismeri azoknak a szülőknek a munkáját, akik fogyatékos gyereküket tartósan ápolják. Ettől az évtől ugyanis a súlyosan beteg gyereküket legalább 20 éven át ápoló szülők nyugdíjba vonulásuk után havi 50 ezer forint nyugdíj-kiegészítést kapnak.

A GEMMA-iskolát a Szivárvány Autizmus Egyesület 2010-ben szülők és szakemberek összefogásával alapította meg, hogy hiánypótló szolgáltatást nyújtson a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek oktatása és szociális nappali ellátása terén.