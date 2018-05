Meleg, de csapadékos idő várható a hétvégén

A hétvégén is többször várható zápor, zivatar, de marad a meleg, néhol 30 fokig is felmelegedhet a levegő: pénteken a több-kevesebb napsütés mellett több helyen – nagyobb számban az ország déli megyéiben – alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, de az északnyugati területeken is várható eső – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.