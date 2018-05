Minden adott a jó balatoni közbiztonság garantálásához

Somogy megye rendőrfőkapitánya, Molnár Gábor, aki idén a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottságot (BKKB) is irányítja, a BKKB szerdai siófoki szezonnyitó értekezlete utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az üdülőrégió megfelelő segítséget kap a készenléti rendőrségtől, és a megyei rendőr-főkapitányságok is az aktuális helyzetnek megfelelően csoportosítják át erőiket – úgy fogalmazott, „a feladat nagy, de felkészültünk, és mind az anyagi, mind a technikai, mind a személyi feltételek adottak ahhoz, hogy ha lehet, még a tavalyinál is jobb közbiztonságot teremtsünk a Balatonnál”.