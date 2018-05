A lakosság segítségét kéri a katasztrófavédelem

Nemcsak népszerű, hanem hasznos is a VÉSZ, azaz a katasztrófavédelem Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatása. A hatóság a lakossági észrevételek alapján fejlesztené tovább az alkalmazást.

Az okostelefonokra is letölthető alkalmazás mögött négy év tapasztalat áll, mely idő alatt komoly fejlesztéseket végeztek a programban – mondta Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az M1 Ma reggel című műsorában. Hangsúlyozta, hogy ugyan már eddig is sok visszajelzést gyűjtötték, de most is várják a felhasználók észrevételeit nemcsak a lakosság, hanem a sajtó részéről is.

Az eddig összegyűjtött információk szerint minél rövidebb, de minden lényeges információt tartalmazó üzenetekre lenne szükség, és többen a felhasználóbarátabb kezelőfelületet hiányolták – mutatott rá Hajdu Márton. Elismerte, hogy az átlagos applikációkhoz képest egyszerűbb a VÉSZ formavilága, de kiemelte, hogy hasznosságát és információtartalmát tekintve sokak számára nélkülözhetetlen.

Fontosnak tartotta leszögezni, hogy a felhasználók egy adott eseményről mindig aktuális információkat kapnak, amelyek folyamatosan frissülnek. Igyekezett felhívni a figyelmet arra is, hogy az alkalmazás személyre szabható. Ha például valaki csak az ország egy régiójával kapcsolatban szeretne információkat kapni, akkor a többi számára kevésbé fontos információ nem jelenik meg automatikusan. A régiók mellett értesítési témaköröket is ki lehet választani, mint például a meteorológiai riasztások vagy a közlekedési balesetek.