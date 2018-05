Indul a nyári diákmunkadömping

Amelyik diák dolgozni akar, biztosan talál magának munkát a nyáron – ezt mondják a szakértők. Már elmúltak azok az idők, amikor a magas munkanélküliség miatt nem kaptak munkát a diákok sem. A minimálbér januári emelése miatt nagyjából 800 forintra ment fel a diákoknak járó minimális órabér.

Ha kell, a meghívókat küldi ki, vagy a rendezvényszervezésbe segít be, de ha úgy adódik, szórólapozik és népszerűsíti a város kulturális programjait. Az M1 Híradójában bemutatott Honfi Enikő évek óta dolgozik diákmunkásként az egyik békéscsabai egyesületnél.

Uszodamesterként és csúszdafelügyelőként is dolgoznak diákok a kaposvári Virágfürdőben. A Híradóban szereplő Csima Petra az iskola mellett is vállal heti pár órát már most is, nyáron viszont ennél többet szeretne dolgozni, mert nyaralásra is gyűjt. Évről évre egyre több diák szeretne itt dolgozni, és szükség is van rájuk: az ügyvezető azt mondta, hogy ennyi embert nem tudnának különben találni a szezonra.



Egy budapesti iskolaszövetkezetben májusban már nagyon sokan érdeklődnek a nyári munkák után. Gyorséttermi vagy hostessállás, bolti leltározás, vagy telefonos asszisztensi feladatok. Több száz munkalehetőség közül válogathatnak a diákok.

A legnépszerűbb nyári diákmunkánk továbbra is a fesztiválos és a vendéglátós munkák, de a diákok szeretik az eladói és az irodai adminisztrátori feladatokat is. Nyaranta országosan több százezer diák vállal munkát, ami jól jön a cégeknek is: egyre több vállalkozás próbálja így csökkenteni a munkaerőhiányt.

A diákbérek igazodnak a mindenkori minimálbérhez, így idén a fiatalok órabére csaknem nyolcszáz forintnál kezdődik. A fizetést nagyban befolyásolja a munka jellege, az, hogy igényel-e szakképzettséget, de a földrajzi elhelyezkedés is számít. A szaktudást igénylő munkáknál már például 1200 forintról indulnak az órabérek, de a mérnök vagy informatikus pozícióban az átlagbér 1500-2000 forint között mozog óránként.