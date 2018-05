Főként napos, néhol esős idő várható

Túlnyomóan napos idő várható, a déli óráktól lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, elsősorban az Alföldön, az Északi-középhegység térségében számíthatunk többfelé záporra, zivatarra.

Délkeleten lokálisan több csapadék is lehullhat – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A keleti, északkeleti szél nagy területen lesz élénk, és főként a Dunától keletre meg is erősödhet, zivatarban viharossá is fokozódhat.

A hőmérséklet kora délután 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 14 és 18 fokig csökken a hőmérséklet.