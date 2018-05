Afrikai sertéspestis – nem veszélyes a magyar disznóhús

Az elmúlt hetekben több afrikai sertéspestisben elhullott vaddisznót találtak Heves megyében. A szakemberek mindent megtesznek az emberre teljesen veszélytelen kór terjedése ellen.

A legfontosabb az elhullott vaddisznók megkeresése, vizsgálata, illetve az ezt követő megsemmisítése. Fontos tudni, hogy a vírus meddig jutott el. Mivel az afrikai sertéspestisnek a vírusa a vaddisznóra is és a házi sertésre is veszélyt jelent, a fertőzött területen, Heves megyében található házisertés-állományokat is felkeresik az állatorvosok, nyilvántartásba veszik, és megvizsgálják – nyilatkozta Bognár Lajos országos főállatorvos.

Eddig az országban soha nem találtunk afrikai sertéspestis vírust házi sertésben – tette hozzá.

A kép illusztráció (MTI-fotó: Mónus Márton)

A magyar hatóságok megsemmisítik a beteg állatot

Hazánkban eddig csak vaddisznókban mutatták ki az afrikai sertéspestist. Hogy a betegség ne terjedjen át a házi sertésekre, a tenyésztőknek mindent meg kell tenniük. A magyar hatóságok minden beteg állatot megsemmisítenek. Arról a területről, ahol fertőzést észleltek, csak az előírt vizsgálatok kedvező eredménye után a járási hivatal engedélyével kerülhet ki állat.

A betegség miatt csaknem 40 tonna hús piaca vált bizonytalanná. Ennyit szállítottak évente a hazai feldolgozók azokba az országokba, amelyek kitiltották a magyar élő sertést és a sertéshúst.



Csökkenhet a magyar sertéshús ára

Vannak országok, amelyek a Magyarországról származó valamennyi sertéstermékre vonatkoztatják a korlátozást, és vannak országok, amelyek pedig egy-egy régiót zárnak ki a kereskedelemből. Ilyenek például az Európai Unió tagállamai, Amerika, Kanada, valamint tárgyalásaink eredményeként Hongkong és Georgia is ebbe a kategóriába tartozik – mondta Bognár Lajos.

Az exportlehetőségek beszűkülése miatt csökkenhet a magyar sertéshús ára. A szaktárca azon dolgozik, hogy a teljes importtilalmat bevezető országok enyhítsék a korlátozó intézkedéseket.

Természetesen folytatjuk a tárgyalásokat, hiszen a hazai sertéshústermelésnek mintegy 10 százaléka került úgynevezett harmadik országokba, ázsiai országokba. Ezekkel az ázsiai országokkal is szeretnénk mihamarabb elérni azt, hogy csak az érintett régiókból származó sertéshúsra vonatkozzanak a kereskedelmi korlátozások. Ilyenek például Kína, Japán, Szingapúr – hangsúlyozta Bognár Lajos.

Fontos, hogy a sertéstartók korszerűsítsék telepeiket, olyan beruházásokat valósítsanak meg, amelyek magas szintű állategészségügyi feltételeket biztosítanak.