Üdvrivalgással fogadták Varga Csaba hegymászót a repülőtéren

A héten három magyar hegymászó is 8000 méter felett járt. Varga Csabának és Klein Dávidnak a rossz idő miatt nem sikerült a csúcstámadás, de Németh Alexandra második magyar nőként jutott fel a világ legmagasabb pontjára, az Everestre – közölte az M1 Híradója.

Üdvrivalgás fogadta szombat este Varga Csaba hegymászót a Liszt Ferenc repülőtéren, ahol felesége, barátai és a Kalifa Himalája Expedíció munkatársai fogadták.

Varga Csaba úgynevezett tiszta mászással, azaz oxigénpalack és magashegyi teherhordók segítsége nélkül próbálta meghódítani a Kancsendzöngát. A Himalája – és a világ – harmadik legmagasabb hegycsúcsát halálhegyként is emlegetík, mert az egyik legnagyobb kihívás a hegymászóknak a kiszámíthatatlan időjárása miatt. Most is a rossz idő okozta a gondot.

„Hárman voltunk, akik oxigén és sherpák nélkül próbáltuk megmászni a hegyet. Azonban mindhármunknak vissza kellett fordulni a körülbelül 8000 méteres magasságból a hideg miatt, ugyanis, ha nem tesszük meg, lehet ugyanarra a sorsra jutunk, mint az előző két magyar hegymászó. Szerintünk jó döntést hoztunk, bár én nagyon sajnálom, hogy nem sikerült eljutni a célig” – nyilatkozta Varga Csaba.

Expedíciójának másik célja viszont sikerült. Varga Csaba egy márványtáblát vitt magával és – régi hegymászó szokás szerint – felfúrta azt az 5500 méteren lévő alaptáborban Erőss Zsolt és Kiss Péter emlékére, akik miután első magyarként megmászták a 8586 méteres csúcsot, a hegyen tűntek el 2013-ban.

Az eltűnt Kiss Péter szülei is a reptéren várták a hegymászót. Édesapja nyilatkozott a Híradónak. Elmondta, nagy örömmel vették, hogy Varga Csaba vállalkozott a dologra, és természetesen nagyon örültek annak is, hogy Varga Csaba tervei közé tartozik egy emléktábla elhelyezése is az alaptáborban.

Az ítélet ídő Klein Dávid terveit is meghíúsította, ő a Sisapangma csúcsát akarta meghódítani. A Kalifa Himalája Expedíció 2018 – Kancsendzönga kommunikációs menedzsere elmondta, Klein Dávid is úton van már haza Magyarországra.

Kegyesebb volt az időjárás Németh Alexandrával. A hegymászó második magyar nőként hódította meg a világ legmagasabb csúcsát. A nepáli oldalról, oxigénpalack használatával ért fel pénteken a csaknem 8850 méter magas Mount Everestre. Ezzel ő lett az első magyar, aki járt a hét kontinens hét legmagasabb pontján.