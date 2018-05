Már most nagy a tömeg a Balatonnál

A tópart mondhatni megtelt, sokan napoztak és strandoltak már most a népszerű helyeken. A kempingek is egytől-egyig foglaltak a hosszú hétvégén. A vendégek pedig biztosan nem unatkoznak, hiszen idén is rengeteg program várja őket a Balatonnál, egy új kampányban pont ezekre a lehetőségekre hívják fel a figyelmet – közölte az M1 Híradója.

Mindenki más miatt szereti a Balatont. A pünkösdi hétvégét sokan vízpartok közelében töltik, hiszen a legtöbb strand már kinyitotta kapuit. Balatonvilágoson is sokan napoztak vagy a vízben játszottak. A büfések is azt mondták, az elmúlt napokban igazi nyári forgalom volt.

A Pünkösdi hosszúhétvégére a kempingek is megteltek. Az egyik Siófoki üdülőhely is csaknem teltházzal üzemel, a faházakban pedig egyetlen hely sem maradt az ünnepekre. Aki csak tehette a parton pihent, biciklizett, mások pedig a vacsorát készítették. Sokan azt mondták, inkább ilyen kempingben pihennek, mint egy szállodában. De vannak olyan vendégek is, akik kifejezetten a hosszúhétvégére érkeztek.

A Balatont népszerűsíti az egyik új kampány

A Magyar Turisztikai Ügynökség legújabb kampánya is többek között a Balatont népszerűsíti. A cél, hogy bemutassák, Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi a fotókba belefér, így a nyári főszezonban is számos rejtett kincset és programlehetőséget kínál.

A kezdeményezéshez már több mint 300 szálloda és vendéglátóhely csatlakozott, valamennyien különleges nyári ajánlatokkal és kedvezményekkel várják a vendégeket augusztus 20-ig. Bővebb információ a hellomagyarorszag.hu internetes oldalon található.

Hivatalosan is elrajtolt a Nagyon Balaton

Fesztiválok, kulturális programok, különleges gasztroesemények, több száz hazai zenész és világsztár – a pünkösdi nyitóhétvégével hivatalosan is elrajtolt a Nagyon Balaton rendezvénysorozat. A magyar tenger körül májustól szeptemberig több ezer esemény szórakoztja a családosokat és a fiatalokat.

A MOL Nagyon Balaton idén is a tavat megkerülő futóversennyel kezdődött, amelyen több mint 11 ezren rajtoltak és 221 kilométert tettek meg körülbelül 36 óra alatt.

Pénteken pedig a Balaton Camino néven indult útjára a magyar tengert körbe gyalogló túra. Az ötlet 3 fiataltól indult, akik blogjukban tudósítanak az útról. Közben sokan csatlakoztak hozzájuk. A csapat a tervek szerint jövő vasárnap Siófokon ér célba.

Az igazi bulizós balatoni szezon pedig Halott Pénz-koncerttel nyitott a Balaton közepén. A hip-hop együttes Tihany és Szántód között összekapcsolódott két komp színpadán zenélt szombat este.

A programsorozat keretében rendezik meg idén is a Nemzeti Regattát. Június elején ismét több mint 50 település csapata száll vízre és küzd meg a leggyorsabbnak járó díjért.

Ha július, akkor Balaton Sound

A Balaton egyik legnagyobb elektronikus zenei fesztiválja minden eddiginél nagyobb durranást ígér július elején. A Balaton Sound színpadain olyan előadók lépnek majd fel, mint a The Chainsmokers, David Guetta, vagy Martin Garrix, de idén is kifut a Party Boat és saját helyszínekkel lesznek jelen Európa legmenőbb klubjai is.

Idén 193. alkalommal rendezik meg az Anna-bált. Július közepén igazi báli forgatag várja majd a Balatonfüredre látogatókat.

Kapolcson is több mint ezer kulturális program várja majd az érdeklődőket. A Művészetek Völgye koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel szórakoztatja az oda látogatókat.

Számos újdonsággal készülnek a szervezők

A 6 évvel ezelőtt indult programsorozathoz ma már olyan fesztiválok is csatlakoztak, mint a VeszprémFest, a Balatonföldvári Kultkikötő, vagy éppen a KeszthelyFest és a Paloznaki Jazz Piknik. A szervezők idén 1 milliónál is több vendéget várnak a Nagyon Balaton eseményeire, és számos újdonsággal is készülnek.

Az egyik új esemény, amely a Petőfi Rádióval közösen születik, az a Balaton Piknik, amelyet augusztus végén rendeznek meg. Az esemény a balatonboglári ikonikus gömbkilátó tövében zajlik majd a 25 éves Kruder & Dorfmeister párossal együtt – mondta el Lobenwein Norbert, a Volt Produkció alapító főszervezője.

A szezon utolsó két nagy fesztiválja már hagyományosan a Zamárdi STRAND fesztivál és az idén Keszthelyre költöző Be my lake lesz. A nyár végét pedig szintén a Balaton közepén lehet ünnepelni. Az idei kompkoncert-sorozatot szeptember 8-án Ákos zárja majd.