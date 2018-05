Siker

Ezeket a szavakat töröljük a szótárunkból a mentális egészségünk érdekében

Talán nem is gondolnánk, milyen nagy hatása lehet egy-egy szónak. Főleg akkor, ha sűrűn használja az ember, anélkül hogy valóban elgondolkozna annak jelentésén, és azon is, hogy miért használjuk ugyanazokat a szavakat naponta sokszor is akár. Ráadásul egyes szavak hajlamosak lehetnek annyira befészkelni magukat a tudatunkba, hogy észrevétlenül gátolhatják a jó hangulatunkat, a kiegyensúlyozottságunkat, a boldogságunkat. Íme, ezeket a szavakat töröljük ki a szótárunkból a mentális egészségünk érdekében.