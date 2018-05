Paleodiéta – divat vagy megfelelő életmód?

A paleodiéta követői szerint evolúciós szempontú étrendnek is nevezhető, egyesek szerint azonban nem több, mint egy a divatos diéták közül – hangzott el a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

A paleolit táplálkozás célja az olyan, úgynevezett civilizációs betegségek elkerülése, mint egyes érrendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbetegség, magas vérnyomás, elhízás. Követői evolúciós szempontból vizsgálták meg a történelemben visszamenőleg az ember és a táplálkozás, illetve a betegségek kapcsolatát egyes kutatások segítségével.



Meleg Sándor dietetikus szerint egységesen ez az étrend sem alkalmazható eredményesen mindenkinél, mert a táplálkozási problémák egyénfüggők, nem adoptálható minden egyes ember egészségi állapotához.

Szendi Gábor pszichológus, a paleodiéta „hazai atyja” ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a földművelés megjelenése után több olyan táplálék is megjelent az emberek étkezésében, amelyeket a szervezetünk képtelen feldolgozni.

Ilyenek például a gyorsan felszívódó szénhidrátok, amelyeket a hasnyálmirigy képtelen feldolgozni, ezért alakulhatnak ki a mai korra jellemző megbetegedések, mint például a szív- és érrendszeri problémák.

Szerinte sok mai betegséget okoz a tej- és tejtermékek, a növényi olajok többségének a fogyasztása is. A paleo étrend pedig ezek kizárásával előzhet, illetve gyógyíthat meg különböző megbetegedéseket. Ez ugyanakkor nem pusztán egy étrend, hanem életmód is, amelynek része többek között a mozgás, a vitaminfogyasztás és a nap szeretete is – tette hozzá Szendi Gábor.

Meleg Sándor ugyanakkor úgy vélte, bár az életmódnak nagy szerepe van egy-egy ember egészségi állapotában, nagy hiba lenne pusztán egy-egy élelmiszercsoportot okolni a civilizációs betegségek kialakulásáért. Ugyanakkor hangsúlyozta, a gyorsan felszívódó szénhidrátok túlzott fogyasztását a hatályos táplálkozási ajánlások is egészségre károsnak ítélik.