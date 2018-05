Fizetne 16 milliót egy ékszerért? Pár perc alatt kétszer is megtették

Új magyar ékszerrekord a BÁV-nál. Néhány percen belül kétszer is megdőlt a magyarországi aukción valaha legdrágábban eladott ékszer rekordja a BÁV május 15-i 72. művészeti aukciójának első napján, amikor egy nagy méretű briliánssokkal díszített nyakéket és egy gyűrűt összesen 32,4 millió forintért adtak el.

A legdrágábban elárverezett ékszer rekordját 14 éve a BÁV állította fel, amikor 2004-ben egy masni alakú Cartier melltűt értékesítettek csaknem 12 millió forintért – közölte a BÁV Zrt. Az igazi szenzációnak számító art deco ékszert platina alapon 142 db briliáns és 67 db zafír díszítette.

A kivételes darab kikiáltási ára 3 millió forintról indult, és hosszú licitharc után végül a kezdő árát megnégyszerezve talált gazdára. Azóta több ékszer is megközelítette a 10 millió forintos eladási árat, de ezt az álomhatárt egyik sem tudta átlépni – egészen tegnap estig.

A hosszú ideig megdönthetetlennek hitt rekord ráadásul egymás után kétszer is megdőlt. Először egy fehérarany, úgynevezett csüngő fazonú, 4,24 karátos brillel és egy háromszög formára csiszolt, 0,74 karátos, illetve további 19 kisebb briliánssal ékített nyakék került Gundel Takács Gábor kalapácsa alá. A magyar piacon igazi ritkaságnak számító, nagy karátszámú ékszer 6,5 millió forintos kikiáltási árának két és félszereséért, 16,8 millió forintért kelt el.

(Forrás: BÁV)

Csaknem 16 millióért kelt el a gyűrű

A rekordleütés után az aukció máris folytatódott a következő tétellel, egy 4,08 karátos modern csiszolású, további 10 apró briliánssal ékített art deco gyűrűvel. A szintén 6,5 millió forintról induló ékszert végül több mint kétszeres áron, 15,6 millió forintért adták el.

Az amerikai filmek és a sztáresküvők hatalmas gyémántgyűrűinek hatására az utóbbi néhány évben Magyarországon is megváltoztak az eljegyzési szokások. Egyre többen keresnek nagy méretű brillekkel ékített gyűrűket, amit az is segít, hogy a nyugat-európai piachoz képest a magyart még mindig nyomott árak jellemzik.

Jellemzően az egy karát körüli és az ennél nagyobb karátszámú gyűrűk főleg árveréseken és azon belül is az ékszeraukciók területén piacvezetőnek számító BÁV-nál kelnek el évről évre. Így például tegnap ugyanezen az aukción két, 1,75 és 1,9 karátos, régi csiszolási brillel ékített szoliter gyűrűért is egyenként 2,64 millió forintot fizettek.

(Forrás: BÁV)

Ritkaságnak számított a több millió forintos leütés

Néhány éve még az ékszeraukciókon, egy-egy kivételtől eltekintve, ritkaságnak számítottak az egymillió forint feletti leütések. Tavaly és idén azonban a BÁV árverésein már több tétel átlépte ezt a határt, mutatva, hogy a magyar piac is egyre nyitottabb az kiemelkedő kvalitású, befektetési szempontból is figyelemre méltó, nagy értékű ékszerek iránt. A méretes brillek mellett a márkás, designer ékszerek is hódítottak a tegnapi árverésen, így a Fope olasz luxusékszermárka egy nyakéke 1,2 millió forintért, a hazánkban kevésbé ismert Priya Singh indiai ékszertervező csodálatos alkotása pedig 1,56 millió forintért kelt el.

A színes drágakövek között hosszú ideig legnépszerűbbnek számító zafíros ékszerek mellett idén a smaragd, az akvamarin és az egyik legkülönlegesebb drágakő, a gyöngy diadalmaskodott. Ez utóbbi kategóriában a legtöbben egy 3 soros, egyedi tervezésű, 23 karátos akvamarinnal és további briliánsokkal ékített gyöngy karkötőre licitáltak, amely végül 2,88 millió forintért talált gazdára.

Az ékszerek mellett nagy értékű ezüst tárgyak is kalapács alá kerültek az este folyamán, amelyek közül a Zichy család egykori tűzaranyozott ezüst levesestálja kelt el a legmagasabb áron, 4,8 millió forintért.