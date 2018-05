Modern városok: Békéscsabai projektek támogatását hagyta jóvá a kormány

Nyolc, a Modern városok programban szereplő békéscsabai projekt 2,8 milliárd forintos támogatását hagyta jóvá a napokban a kormány - közölte a békési megyeszékhely polgármestere kedden, sajtótájékoztatón.

Szarvas Péter (független) elmondta: valamennyi projekt célja a meglévő ipari parkok infrastrukturális fejlesztése, a városban élők és dolgozók életminőségének javítása, egyúttal a helyi iparvállalatok segítése. A fejlesztések főként kerékpárút-építéseket, gyalogosátkelő-kialakítást, a csapadékvíz-elvezető hálózat bővítését, szennyvíz- és ivóvízhálózati fejlesztést, valamint több helyen a közvilágítás kiépítését célozzák. Hangsúlyozta, a város valamennyi iparterülete érintett a programban, és a fejlesztés az összes vállalat, így egyebek mellett a Marzek-Kner, a Hirschmann, a Linamar és a Mondi számára is pozitív hatású lesz.

Azt is elmondta, ebben a fejlesztési csomagban – amelyen 2016 óta dolgoznak – összesen 12 projektelem szerepel: a nyolc hazai finanszírozású mellett négyet az európai uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből, 1,7 milliárd forintból valósítanak meg. Így a teljes fejlesztés 4,5 milliárd forintba kerül – közölte. A TOP-os projektek három helyen szintén kerékpárút kialakítását, egy helyen új ipari út építését célozzák – mondta.

Komolyan vett ígéret

Herczeg Tamás (Fidesz) országgyűlési képviselő hangsúlyozta: az, hogy a Modern városok program újabb projektjei esetében született meg a támogatói okirat, mutatja, hogy a kormány komolyan veszi választási ígéretét, a program folytatását. Emlékeztetett arra, a Modern városok program keretében országszerte mintegy 250 projekt létezik, ezek közül Békéscsabán 20-25 valósulhat meg. A teljes program költségigénye 3500 milliárd forint körül van, a békési megyeszékhelyet – az M44-es gyorsforgalmi út megépítése nélkül – 85-90 milliárd forint értékben érinti.

Megjegyezte, a békéscsabai ipari cégeknél számos, a környező településeken élő ember is dolgozik, a most jóváhagyott fejlesztések őket is érintik; ezáltal a kormányzat azon szándékát valósítják meg, hogy élhető középvárosok és vonzáskörzetek jöjjenek létre az országban.

Orbán Viktor miniszterelnök és Szarvas Péter polgármester 2016 áprilisában írt alá megállapodást a Modern városok program békéscsabai fejlesztéseiről, amelyek között szerepel egyebek mellett egy hűtőház és egy paradicsomsűrítő-üzem felépítése, a reptér fejlesztése, egy nyomdaipari képzőközpont kialakítása és egy 15 milliárd forintos energetikai fejlesztés is. A forrást részben hazai, részben európai uniós támogatásból teremtik elő.