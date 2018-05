Még nincs vége az esős napoknak

Végre megjött az eső – többen gondolhatták ezt a reggeli órákban. Könnyű belátni, hogy a földeken és a kertekben szinte tragikus állapotokat okozhatott volna, ha az „aranyat érő” májusi eső nélkül futunk neki a nyárnak. Ez persze azokat biztosan nem vigasztalja, akik az eső miatt kerültek bajba az utakon: ugyanis rengeteg volt a baleset országszerte – hangzott el az M1 Híradójában.

Felváltva zuhogott az eső és sütött a nap kedden országszerte. Hajnalban szinte mindenhol intenzív zivatarok csaptak le, néhol annyi eső esett, mint máskor két hét alatt összesen. A legtöbben azonban nem bosszankodtak az eső miatt, sőt azt mondták, a kiskerteknek kifejezetten kellett már a csapadék. A gazdák szerint is áldásként jött az eső, az elmúlt hetek szokatlanul meleg időjárása miatt ugyanis aszály fenyegetett.

Egymást érték a balesetek

Az esős időben egész nap egymást érték a balesetek országszerte. Nyíregyházán ketten, köztük egy gyerek is súlyosan megsérült, amikor egy teherautó hátuljába rohant egy autó. A személygépkocsi sofőrje valószínűleg nem vette észre, hogy az előtte haladó jármű a kereszteződésben lassított, majd megállt, ezért vészfékezett ugyan, de belecsapódott a csúszós, nedves úton a teherautóba.



Megcsúszott az úttesten, egy villanyoszlopnak csapódott, majd oldalára borult egy gépkocsi Békés településen, a Gyulai és az Asztalos utca sarkán. Az ütközéstől az egyik villanyoszlop is megdőlt. Nem messze az előbbi helyszíntől, a Dobozi úti körforgalomban is baleset történt, a vizes úttesten ütközött össze két személyautó. De Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is egymás után történtek a balesetek.

Szerdán is számíthatunk esőre

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint az ország keleti részén még szerdán is kell számítani nagyobb mennyiségű csapadékra, csütörtöktől azonban már kevesebb lesz az eső. A hosszú hétvégére igazi kiránduló idő várható.