Idén is megrendezik a Somogyi Borfesztivált Kaposváron

Idén is megrendezik a Somogyi Borfesztivált: a megye borait népszerűsítő eseményre június 7. és 10. között várják az érdeklődőket Kaposváron.

A szervezők tájékoztatása szerint idén már 19 dél-balatoni pincészet legkiválóbb borait kóstolhatják az érdeklődők. A fesztivál hivatalos, június 8-i nyitónapját megelőző esten borvacsorákat tartanak, így már aznap megjelennek a borászok somogyi megyeszékhelyen.

A szervezők ebben az évben is széles gasztronómiai kínálattal készülnek: őstermelők hozzák el termékeiket és somogyi sonka- és sajtínyencségeket is kóstolhatnak az érdeklődők. Emellett somogyi pálinkakülönlegességekkel és a megye iparművészeivel és kézműveseivel is találkozhatnak a kaposvári Vigasságok terére ellátogatók.

Mint kiemelték, a rendezvényen Steve Hackett, a Genesis együttes gitárosa ad koncertet. A közönség szórakoztatásáról mások mellett még Szulák Andrea, az R-Go és Keresztes Ildikó, valamint a somogyi fiatalokból álló Z-Generáció gondoskodik.

A Somogy Megyei Önkormányzat idén a fesztivál keretében rendezi meg zártkörű 20. jubileumi borversenyét június 7-én. A megmérettetésen szakértőkből álló zsűri dönt arról, hogy melyik bor képviselheti majd a következő egy évben a megyét a rangos hazai és nemzetközi eseményeken.

A borversenyre valamennyi somogyi hegyközségből várják a borászatok nevezését, olyan 2015, 2016 vagy 2017-es évjáratú, palackozott vagy palackozásra alkalmas hordóban tárolt, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borokat, amelyeket hegyközségi szinten már minősítettek.