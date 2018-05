Ilyen volt a Nemzetiségi Kultúrák Napja a közmédiában

Reggel nyolc után kezdődött, és egészen késő estig tart a Nemzetiségi Kultúrák Napja a közmédiában. Ez már a negyedik alkalom, de a szerkesztők és a főszereplők minden évben tudnak újat mutatni. Ilyenkor a közmédia különböző csatornáin megismerhetjük a 13 Magyarországon élő nemzetiség kultúráját, hagyományait, séta az ételeiket is. Ma még főzőverseny is volt a stúdióban.

Több nyelven is köszöntötte reggel a Dunán a nézőket a műsorvezető, így indult a közmédia tematikus napja. A Magyarországon élő 13 nemzetiség kultúrájával, népszokásaival és gasztronómiájával ismerkedhettek meg a nézők. A nap folyamán országszerte színes programokat rendeztek. A helyszínekről folyamatosan, élőben jelentkeztek a műsorvezetők.

Az első helyszín Budaörs volt. Története szorosan összefonódik a német nemzetiségű betelepülőkkel. Itt egy 1884-ben épült tájházat adtak át, amely a helyi németek kulturális örökségét mutatja be. Később a nézők Bajára is ellátogathattak, ahol a bunyevácok történetéről is szó volt, turán pedig a már hagyományosnak számító nemzetiségi focibajnokságot rendezték meg.



Főzőversenyt tartottak a stúdióban

A stúdióban közben főzőversenyt tartottak. A résztvevő csapatok a nemzetiségükre leginkább jellemző ételeket készítették el. A bolgárok például töltött paprikát, a ruszinok töltött káposztát készítettek, a szerbek pedig csevapot sütöttek.

A nézők ízelítőt kaphattak nemzetiségek viseleteiből és felcsendültek az autentikus nemzetiségi zenék is, például a német, a görög és a bolgár dallamok is. Közben egész nap egymást váltották a stúdióvendégek. A legtöbben arról beszéltek, mit jelent számukra a származásuk.

Az egész napos műsorfolyammal idén negyedszer jelentkezett a közmédia. Nem csak a Duna és a Duna Word, hanem az M1 és a Kossuth Rádió is egészen késő estig kiemelten foglalkozik a témával.