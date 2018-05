Elkezdődött a vitorlásszezon a Balatonon

Az évtizedes hagyományoknak megfelelően a balatonfüredi ünnepélyes évadnyitóval és a tó megkoszorúzásával szombaton elkezdődött a balatoni turisztikai és vitorlásszezon.

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) sajtóközleménye szerint idén is jó év várható turisztikai szempontból, mivel 2015 óta a Balatonhoz ellátogató turisták száma folyamatosan nőtt. A Balaton mellett számos fejlesztés kezdődött, ezek közé tartozik az MVSz programja, amelynek legfontosabb célja, hogy uniós pályázati források segítségével meghatározó vitorlásturisztikai célponttá tegye a Balatont.

Bóka István polgármester, az ünnepélyes évadnyitó házigazdája többek között arról beszélt, hogy ebben az évben Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenyét, a Kékszalagot 50. alkalommal rendezik meg, a viadal Balatonfüredről indul és oda érkezik vissza.

A 48. Kékszalag Erste World Nagydíj tókerülő vitorlásverseny mezőnye rajtol Balatonfüreden (MTI Fotó: Szántó Áron)

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium ügyvezető parlamenti államtitkára, a város országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a Balaton Magyarország legnagyobb természeti kincse, és a kormány is dolgozik azon, hogy most és a jövőben is ezt a természeti kincset még többen keressék fel.

Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke beszédében kiemelte: sportdiplomáciai siker, hogy öt nemzetközi vitorlásversenyre is sor kerül a Balatonon.