Szovjet katonai egyenruhában pózol közösségi oldalán a Pécsett tüntető holland férfi

Szovjet katonai egyenruhában pózol közösségi oldalán az a férfi, aki az elmúlt hetekben többször is felszólalt a pécsi kormányellenes tüntetéseken. Önkényuralmi jelkép, egy vörös csillag is látható a fotón. A férfi régóta az ellenzéki oldal ismert tagja Baranya megyében. Az 56-os szövetség helyi vezetője, valamint több pécsi egyetemista is felháborítónak tartja az önkényuralmi jelkép használatát.