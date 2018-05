Orbán: Magyarországnak és Kolumbiának is nagyratörő tervei vannak

Sokat tanulhatunk abból, ahogyan megpróbálják a kolumbiai gazdaságot a világ egyik versenyképesebbikévé tenni: Kolumbiának nagyratörő tervei vannak a jövőre nézve, ahogyan a magyarok is nagy terveket tűztek ki maguk elé – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Budapesten, miután megbeszélést folytatott Juan Manuel Santos kolumbiai elnökkel.

Kolumbia „számos olyan dolgot csinál, amit mi, magyarok is megtanulhatunk, lemásolhatunk, átalakítva, de felhasználhatunk” – hangsúlyozta a kormányfő a Nobel-békedíjas kolumbiai államfő társaságában tett sajtónyilatkozatában. Orbán Viktor fontosnak nevezte továbbá a kölcsönös elkötelezettséget a két nép barátsága iránt a fiatalok szintjén. Jelezte, a Magyarország által meghirdetett – és a következő időszakban bővítendő – ösztöndíjprogramoknak Kolumbia is része. A miniszterelnök megjegyezte azt is, hogy mindkét ország újranyitotta nagykövetségét a másik államban.

Orbán Viktor miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz Juan Manuel Santos kolumbiai államfővel folytatott megbeszélését követően az Országházban 2018. május 11-én (MTI Fotó: Kovács Tamás)

„Én sem kezdhettem volna jobban a munkámat újonnan megválasztott miniszterelnökként, mint éppen a mai vendégünkkel” – méltatta a kolumbiai elnököt, hozzátéve, hogy ritkán látogat Magyarországra olyan izgalmas vezető, mint Juan Manuel Santos, akit egy igazi hősnek nevezett. „Kaptunk egy új barátot”, akinek lesz képviselete Magyarországon, akinek hasonló elképzelései vannak a jövőről, és aki érti, hogy a szomszédos országokkal való együttműködésnek, a regionalizmusnak milyen jelentősége lesz a jövőben – mondta Orbán Viktor.

Juan Manuel Santos kolumbiai államfő sajtónyilatkozatot tesz Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélését követően az Országházban 2018. május 11-én (MTI Fotó: Kovács Tamás)

Juan Manuel Santos nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az első államfő lehet, aki meglátogatja az újraválasztott magyar miniszterelnököt. A dél-amerikai ország elnöke gratulált ahhoz, hogy Magyarország kiemelkedik Európában a jó gazdasági mutatóival, a magas növekedési rátájával és a felgyorsult fejlődésével. Szavai szerint Orbán Viktor olyan politikát képvisel, amely nagyon hasonlít a versenyképesség érdekében folytatott kolumbiai politikához. Szorgalmazta egyúttal, hogy megismertessék magyar befektetőkkel Kolumbiát, ahogyan azt is, hogy a visegrádi államok és a négy latin-amerikai országot tömörítő Csendes-óceáni Szövetség közötti kapcsolatok erősödjenek.

A kolumbiai elnök végül meghívta országába Orbán Viktort, amit a miniszterelnök elfogadott.