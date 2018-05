Átalakítja a vásárhelyiek életét a tram-train Lázár szerint

A tervek szerint a villamosvasúton először 2020 második felében utazhatnak az emberek Hódmezővásárhely és Szeged között: a fejlesztés a város szempontjából legalább akkora jelentőségű, mint amikor a 19. század végén megépült a Szeged-Békéscsaba vasútvonal – közölte Lázár János, a Miniszterelnökséget ügyvezető miniszterként irányító politikus pénteken Hódmezővásárhelyen.

A két település összekapcsolása alapjaiban fogja megváltoztatni a város lehetőségeit. A tram-train jelentősen javít a munkaerő-mobilitáson, és segíti a megyeszékhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételét, amely növeli a település megtartó erejét – közölte a térség országgyűlési képviselő posztját betöltő politikus a beruházásról rendezett sajtóbeszélgetésen. Jelenleg naponta legalább 8 ezer ember ingázik a két város között, ez a szám 10-12 ezerre növekedhet, a becslések szerint legalább 60-70 százalékuk választja majd a kötött pályás közlekedést – tudatta a képviselő. Lázár János úgy fogalmazott, a fejlesztés nagyságrendjében is történelmi jelentőségű, költsége nettó 57,5 milliárd forint, amelynek felét magyar, felét uniós forrásból biztosítják.

Lázár János, a Miniszterelnökséget ügyvezető miniszterként irányító politikus (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

A kivitelezési munka három részre bontható: Szegeden 4 milliárd forintból járműtelep épül, Szeged-Rókus állomásnál pdig összekapcsolják a vasúti és a villamospályát. Már folyik a Hódmezővásárhely és Szeged közötti vasúti pálya korszerűsítése és helyenként párhuzamossá bővítése, ennek költsége 24,2 milliárd forint, kivitelezője a Swietelsky. Hódmezővásárhelyen a Strabag a kiegészítő költségekkel együtt 11,5 milliárd forintért 2019 őszére 3200 méteres villamospályát épít öt megállóval, több csomópontot korszerűsítenek és újakat is kialakítanak – ismertette a beruházás részleteit a politikus. A Stadler – német minta alapján – már építi a nyolc darab, 202 fős, kerékpár szállítására is alkalmas villamoskocsit, amelyek együttes ára 17,6 milliárd forint – közölte Lázár János.

A szerelvények a két vasútállomás között utat 40-42 perc, a két belváros közöttit 30-32 perc alatt teszik majd meg. A tervek szerint az első járatok 4.30-kor, az utolsók 11 vagy éjfél körül, hétvégén igény szerint később indulnak majd – mondta a képviselő. Lázár János szerint amennyiben a fejlesztés beváltja a hozzáfűzött reményeket, Makót is érdemes volna összekapcsolni a megyeszékhellyel, tízéves távlatban pedig a politikus Makó és Hódmezővásárhely összekötésére is lehetőséget lát, és a megoldás a budapesti elővárosi közlekedés javítására is alkalmas lehet. A politikus a másik fontos regionális közlekedés-fejlesztési célnak a Szeged-Budapest vasút korszerűsítését nevezte. A megyeszékhely és a főváros között most 2 óra 24 perc a menetidő, amit másfél órára kellene csökkenteni, ha 2030-ra valóban Európa öt legfejlettebb országa közé akar kerülni Magyarország – mondta.