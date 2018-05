A tejfogyasztás népszerűsítése érdekében indult kampány

A tejtermék alapvető élelmiszer ezért ez egy stratégiai ágazata az országnak – mondta Harcz Zoltán a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója az Kossuth Rádió 180 perc című adásában, aki beszámolt a szervezet új, fogyasztást népszerűsítő kampányáról.

A 80-as éves végén változott a trend, a 150–160 kilogrammos hazai éves fejenkénti tejfogyasztással Magyarország az európai uniós átlaga alatt van. Az ágazat középtávú célja ezt a mennyiséget évi kétszáz kilóra növelni, ami körülbelül harminc százalékos bővülést jelentené, ám ez még ez is elmarad a nyugat-európai 250–270 kilogrammos fogyasztástól.

Növényi zsírból készült italok is konkurenciát jelentenek, az ipar óriási pénzeket öl marketingbe – mondta. A laktóz érzékenységről elmondta, hogy a kormány támogatja az ezt szűrő vizsgálatokat, de ma már tejfeldolgozók minden kategóriában előállt laktózmentes termékcsaláddal.

Kifejtette: a tejfogyasztás népszerűsítésére három tejnagyköveteket is kineveztek, két riói olimpikont, Kenderesi Tamást és Kapás Boglárkát, utóbbi laktóz érzékenysége ellenére vállalta a feladatot. A harmadik sportoló Nagy Ádám labdarúgó.

„Azt próbáljuk a fiatal generációnak bemutatni, hogy aki fiatal, sikeres és sportoló, az tejet fogyaszt” – mondta.

A téves fogyasztói szokások mellett az ágazatnak az olcsó külföldi behozatallal is versenyeznie kell- hangzott el. A szakértő kitért a cseh és szlovák dobozos tejimportra is. Amíg egy doboz UHT tej 135 forintért hagyja el a magyar gyárkaput, addig nagykereskedők 95-105 forint körül is ajánlanak tejet.

A terméktanács tavaly ősszel indította el Tej! Szívvel-lélekkel! elnevezésű kampányát, amellyel az általános iskolai korosztályt célozta meg. Tavaly ősszel 10 ezer diák rendkívüli osztályfőnöki óra keretében kereste fel tejkamionját, ahol játékos formában ismerkedhettek meg a tejfogyasztás előnyeivel.

Harcz Zoltán elmondta tejtermék fogyasztás erősítése érdekében a közösségi médiában próbálnak visszavágni a növényi itallobbinak, tisztázni a téves állításokat valamint önálló televíziós reklámokkal is megjelennek. Végezetül kitért a növekvő vajfogyasztásra, amely „reneszánszát éli.”