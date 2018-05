Hat szociális otthon épül Vésztőn

Egyenként tizenkét ember elhelyezésére alkalmas úgynevezett kis létszámú szociális otthonok épülnek a Békés megyei településen 630 millió forintos európai uniós támogatás segítségével: a hat új ingatlan Vésztő város közigazgatási területén, egymástól földrajzilag elkülönülve helyezkedik el, ezekben kétágyas szobákban élhetnek a lakók, akik jellemzően fogyatékos emberek és pszichoszociális betegek; jelenleg a kivitelezők kiválasztása zajlik, az új otthonoknak ez év végéig el kell készülniük – tájékoztatta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltsége kedden az MTI-t.

A projekt keretében a jelenlegi bentlakásos intézménynek helyet adó ingatlant – megközelítőleg 21 millió forintból – átalakítják, ott az alapszolgáltatásokat (étkezés, házi segítségnyújtás, közösségi és nappali ellátás, fejlesztés) és a foglalkoztatást biztosító szolgáltatóközpontot alakítanak ki. Emellett az ellátottak önálló életvitelét szolgáló és a foglalkoztatáshoz szükséges eszközöket, valamint egy speciális gépjárművet is beszereznek. Hozzátették, a támogatott lakhatást biztosító házaknak helyet adó ingatlanok közül öt telek Vésztő önkormányzatának tulajdonában van, ezekre használati megállapodásokat kötöttek.

Czibere Károly, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára (MTI Fotó: Illyés Tibor)

Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár április végén a Békés megyei Eleken jelentette be, hogy elindult a kis létszámú szociális otthonok építésének második üteme. Emlékeztetett, a kormány 2011-ben döntött arról, hogy a nagy létszámú szociális intézmények helyett – amelyekben összesen 19 600 fogyatékos ember és pszichoszociális beteg élt – maximum 12 ellátott befogadására alkalmas lakóotthonokat alakít ki. 2015-ben és 2016-ban be is zárták az első hat nagy intézményt, és 660 lakót költöztettek át ilyen lakóotthonokba.

Hozzátette, a program második körében, legkésőbb 2019-ben mintegy 2500 ember költözhet új szociális lakóintézménybe, erre 22 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre.