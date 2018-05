Korlátozásokra, torlódásokra számíthat az M3-ason hétfőn

Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a Ring pihenőhely térségében, a 17-es kilométerszelvény környékén hétfőn 9 és 13 óra között tengelysúlymérő rendszerhez kapcsolódó ellenőrző méréseket végeznek: a munkálatok idején az autópálya forgalmát a leállósávra terelik, ezzel együtt ideiglenesen óránkénti 60 kilométeres sebességkorlátozás lesz érvényben – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-vel.

Szintén hétfőn, az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a Szentmihályi úti csomópont térségében, a 10-es és 13-as kilométerszelvények között burkolati jeleket festenek. A munkálatokat este 20 és 24 óra között végzik, ekkor az autópálya forgalma váltakozva egy-egy forgalmi sávra szűkül, továbbá itt is óránkénti 60 kilométeres sebességkorlátozást vezetnek be. Az ideiglenes korlátozok mellett Mogyoród térségében továbbra is zajlanak az új csomópont építési munkái, illetve Gödöllő térségében az új zajárnyékoló fal kivitelezése, ezen munkák ideje alatt az eddig megszokott korlátozások lesznek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be. A korlátozások és a kivitelezési munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság. Az autósoknak az aktuális forgalmi helyzetről érdemes még utazás előtt tájékozódni a megyei diszpécsereknél vagy az Útinformnál (+36-1-336-2400), illetve annak weboldalán.