Hogyan válasszunk utasbiztosítást?

Kezdődik az üdülési szezon, kezdődik az utasbiztosítások szezonja is. Idén februárban életbe lépett az új európai uniós biztosítási értékesítési direktíva, amely olyan egységesített és ügyfélbarát szabályozás, amelynek alapvetően a fogyasztóvédelem áll a középpontjában.

Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. értékesítési igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta: az Európai Unión belüli és azon kívül utazáshoz egyaránt szükséges biztosítást kötni, azonban, ha a tengerentúlon gyógyíttatjuk magunkat, ott „vaskosabban fog majd a ceruza”.

Magyarország esetében egy versengő piacról beszélhetünk, több mint egy tucat biztosító kínálja a termékeit. Mindenképpen érdemes utánanézni, hogyan szeretnénk bebiztosítani magunkat, valamint annak, hogy pontosan mire nyújt fedezetet egy adott biztosítási csomag – mondta Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.

Úgy folytatta: előfordulhat, hogy egy külföldön történő orvosi beavatkozás esetén a helyszínen ki kell fizetni az ellátás összegét, amit hazaérkezés után térít meg utólag a biztosító.

„Nemcsak a gyógyítással, hanem a tervezettnél hosszabb ideig tartó külföldön maradással, kiskorú esetén a szülő kilátogatásával is rakódnak egymásra a költségek egy orvosi ellátás esetén” – hívta fel a figyelmet Németh Péter.

A nyugat-európai országokban van önköltség

Az európai egészségbiztosítási kártyával korlátozott szolgáltatást tudunk csak igénybe venni, valamint minden nyugat-európai országban van önköltség is. Ezért érdemes utasbiztosítást is kötni, mert az fedezi a saját költségeket is – hangsúlyozta Lambert Gábor.

Nemcsak családi nyaraláskor, hanem a nyáron külföldön munkát vállaló diákoknak is érdemes utasbiztosítást kötniük. Az alkalmi munkavállalók esetében is gondoskodni kell a megfelelő biztosítás megkötéséről – mondta Németh Péter.



Egyszerűbbé teszik az utasbiztosítások összehasonlítását

2018 februárjában vezették be az új európai uniós biztosítási értékesítési direktívát, amivel kapcsolatban Lambert Gábor elmondta: a direktíva egyszerűbbé teszi az utasbiztosítások összehasonlítását.

Minden biztosító készült egy rövid, képes termékismertetővel, amelyben piktogramokkal magyarázzák el, hogy mire nyújt fedezetet egy adott biztosítás. A biztosítók az alapvető kérdéseket röviden összefoglalva bocsátják az ügyfél rendelkezésére a tájékoztatót – tette hozzá.

Júliusban életbe lép egy új változás is, amely az utazási irodákat érinti. Egy újabb biztosítékot kapunk arra az esetre, ha az utazási iroda csődbe menne – hívta fel a figyelmet Lambert Gábor. Hozzátette: júliustól az utazási irodáknak biztosítékot kell teremteniük arra az esetre, ha az iroda csődbe menne, hogy az ügyfél visszakapja a befizetett előleget.