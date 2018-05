Bagdy Emőke: Fontos a mielőbbi gyermekvállalás ösztönzése

A gyermeket nevelő nők számára kihívás az, hogy a családban és a munkában is helyt tudjanak állni – erről Bagdy Emőke beszélt itt az M1-en. A klinikai szakpszichológus szerint ehhez támogatásra van szükségük az édesanyáknak.

Ilyen például a gyermekbarát munkahelyek kialakítása, de szükség van segítő nagymamákra is, ezt a nők 40 év munka utáni nyugdíjba vonulásának lehetősége biztosítja. A szakember beszélt arról is, hogy tapasztalatai szerint a fiatalok egyre később vállalnak gyermeket, ezért fontos a mielőbbi gyermekvállalás ösztönzése is.



„Nagyon jónak tartom a kormányzat támogatását, a jelen gazdasági helyzetben Támogatni kell, hogy a fiatal nők már az egyetem alatt merjenek szülni” – mondta Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus.